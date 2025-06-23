Publicado por D . S. M. Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, acudió a la primera edición de los Premios Campeadores de EL MUNDO - EL CORREO DE BURGOS con la firme intención de felicitar públicamente al galardonado, Ricardo García, y poner de relieve la importancia de que existan empresas como Benteler en una ciudad que sobresale, por méritos propios, en materia industrial.

No desaprovechó la ocasión la regidora de reiterar la apuesta de su equipo de Gobierno por la promoción de las fortalezas que atesora Burgos. «Nuestra hoja de ruta está en la industria, el patrimonio y la cultura», subrayó justo antes de calificar a García -y Benteler en su conjunto- como sinónimo de «excelencia».

Los yacimientos de Atapuerca, el Camino de Santiago y la Catedral. Tres patrimonios de la Humanidad de los que Burgos nunca dejará de presumir. Pero no estaría mal, tal y como indicó Ayala, que la ciudad obtuviese también, en caso de inventarlo, el título de «Patrimonio de la Industrialidad». De momento, le congratula saber que se ponen en marcha iniciativas, como los Premios Campeadores, para rendir «homenaje a los mejores».

Aparte de coincidir en que García merecía con creces este galardón, la alcaldesa ensalzó el «compromiso» de EL CORREO DE BURGOS -EL MUNDO, desde su primer número hasta la actualidad, a la hora de informar sobre todo aquello que «necesita la sociedad». Del mismo modo, reivindicó la labor de este periódico, día a día, a la hora de garantizar la siempre necesaria «pluralidad informativa».

En definitiva, Ayala consideró que este galardón ejemplifica a la perfección lo que supone ser un Campeador: un compendio de cualidades intrínsecas que definen a quienes «siempre están peleando y llevando la victoria hasta el final».