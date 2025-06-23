Publicado por D . S. M. Burgos Creado: Actualizado:

«En tiempos inciertos, la profesionalidad y el compromiso cotizan más que nunca». Ese es el camino a seguir, tal y como apuntaba este lunes la editora de EL CORREO DE BURGOS - EL MUNDO, Adriana Ulibarri, en esta «era cambiante y acelerada de la comunicación». También en sectores clave como el de la automoción, donde empresas como Benteler han sabido adaptarse a los escenarios presentes y futuros.

Al hilo de esta reflexión durante su discurso en la primera edición de los Premios Campeadores de EL CORREO DE BURGOS - EL MUNDO, Ulibarri profundizó en la situación actual del ecosistema mediático poniendo de relieve que «las herramientas son distintas y las audiencias cambiantes, pero la esencia es la misma». De ahí que se mantengan intactas las «convicciones» que propiciaron, hace más de 25 años, el nacimiento de una «fructífera alianza» con Unidad Editorial, «al amparo de la cabecera de El Mundo», con el objetivo de «enriquecer el panorama informativo de esta tierra».

«La pluralidad de medios es una garantía irreductible para la salud democrática», aseveró la presidenta de este periódico sin pasar por alto «los vertiginosos cambios que han traído la tecnología y las redes sociales». En este sentido, destacó el esfuerzo de Edigrup a la hora de impulsar «ediciones digitales en constante crecimiento y desarrollo para llegar, cada vez más, a todos los rincones de nuestra Comunidad».

«Conocer, informarse y comprender, pero desde la confianza que otorga la credibilidad». Ahí reside la clave para tender la mano a la sociedad burgalesa y «entender sus demandas». Sobre dicha cuestión, Ulibarri puso en valor la capacidad de este periódico para «ayudar a interpretar sus realidades y extender sus virtudes más allá de sus fronteras». Sin perder de vista, eso sí, la vocación de servicio a «los habitantes de esta tierra».

Inevitable echar la vista atrás, aunque de forma somera, para poner en valor la resiliencia y crecimiento de EL CORREO DE BURGOS - El MUNDO y el resto de cabeceras de Edigrup. El papel sobrevive mientras las pantallas ganan terreno, nadie lo pone en tela de juicio y no queda otra que adaptarse. Sin embargo, este cambio de paradigma ha resultado beneficioso porque «nunca nuestros periódicos han tenido tanta audiencia en general».

Por todo ello, y a sabiendas del valor añadido que aportan los Premios Campeadores para ensalzar la «excelencia» en clave local, Ulibarri dejó claro que «aspiramos a seguir formando parte de este ecosistema, plural y variado, en sus distintos ámbitos», con el fin de contribuir al desarrollo de esta «ambiciosa sociedad burgalesa».

«Volver a lo concreto»

Consciente de la importancia de «reconocer el trabajo bien hecho» con una réplica de la Tizona, el director de EL CORREO DE BURGOS - EL MUNDO, Ricardo García Ureta, hizo hincapié en la necesidad de «volver a lo concreto» en una época donde «el discurso público tiende muchas veces al exceso o a la desconfianza». Así pues, abogó por seguir reflejando y analizando la realidad provincial «no desde el titular», sino desde la «acción real».

Partiendo de esta premisa, García Ureta reiteró la «vocación de permanecer y seguir informando más allá de las urgencias». Porque solo así, advirtió, se puede contribuir a «interpretar la actualidad sin alterar los acontecimientos que suceden, muchas veces a velocidades vertiginosas».

A modo de conclusión, el director de EL CORREO DE BURGOS - EL MUNDO consideró que los Premios Campeador, al igual que las páginas de este diario, sirven para «reconocer trayectorias que tienen sentido, que construyen y que dejan un impacto real».