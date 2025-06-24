El PP afirma que el cambio en la gestión de la Casa de Acogida para víctimas de violencia de género obedece a criterios técnicos

Milagros del Campo, presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, da cuenta de los asuntos tratados en el consejo de administración.ECB

La presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Milagros del Campo, ha respondido a las críticas formuladas por el grupo municipal socialista en relación con el cambio de gestión en la Casa de Acogida de Víctimas de Violencia de Género, cuya adjudicación está a punto de formalizarse en alguna de las próximas reuniones de la Junta de Gobierno.

Después de 15 años, la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda dejará de hacerse cargo de este trabajo que pasará a las manos de la empresa de servicios Eulen.

Del Campo afirmó rotunda que el trabajo que venía realizando La Rueda era «óptimo» de acuerdo a la valoración que tiene el PP, pero insistió en que en el procedimiento de una licitación otra firma ha obtenido mejor puntuación.

«El proyecto que presenta La Rueda tiene ciertas deficiencias, como nos indicaron los técnicos, porque no contestaron a dos criterios que estaban recogidos», argumenta, a la vez que añade, que en el procedimiento de adjudicación prima la opinión de los expertos y, por tanto, se deja fuera el criterio político.

La ‘popular’ desmiente que haya cualquier irregularidad, aunque concreta que han tenido problemas con la plataforma de contratación que han provocado que algunos hitos del proceso no estén ‘colgados’ en este momento, aunque lo estuvieron y las partes tuvieron acceso a ello, según defiende.

En cuanto a que en la mesa de contratación, no estuviera presente la técnico de la Gerencia responsable del contrato de la Casa de Acogida desde hace 27 años, la responsable política, aseguró que así lo recomendaron desde asesoría jurídica para dar «más transparencia al proceso».

Además, recordó que La Rueda tuvo la oportunidad de presentar alegaciones como así hizo, sin embargo, hay un informe por parte de los técnicos desechando estas alegaciones del 17 de febrero. Entre ese mes y junio, el proceso sufrió un parón, según concretó, por la baja de maternidad de una técnica de administración general.

Con respecto a la preocupación de los socialistas sobre si se perderá calidad o atención especializada hacia las mujeres y sus familias, la edil asegura que puede entender la inquietud expresada, pero, desde su punto de vista, «los políticos nos tenemos que centrar en conseguir que salgan adelante los proyectos o los programas o las subvenciones o todo lo que desde el Ayuntamiento se oferta». En su opinión, «nosotros no podemos influir o tratar de influir en decisiones meramente técnicas y en valoraciones técnicas de un comité de expertos».