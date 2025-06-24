El PSOE cree que el cambio en la gestión de la Casa de Acogida de la Mujer supondrá «pérdida de calidad»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista ha expresado su preocupación por el cambio previsto en la gestión de la Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia Machista que pasará de las manos de una entidad social especializada como era la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda a una empresa de servicios, en este caso Eulen.

Además, la concejala Estrella Paredes ha puesto su atención en la falta de transparencia en el proceso de adjudicación del contrato porque no aparece publicada «por ninguna parte» la apertura del sobre ‘C’ que se corresponde con la oferta económica de las empresas que se presentaron a la licitación. Tampoco han conocido los socialistas las alegaciones presentadas por La Rueda y el informe resultante hasta este lunes por la noche, a pesar de que se registraron en febrero y, según Paredes, la entidad social desconoce la resolución de las alegaciones.

Los socialistas exponen que la presidenta de la gerencia de Servicios Sociales, Milagros del Campo, ha reconocido «errores administrativos», que para Paredes podrían ser «irregularidades administrativas» porque en cualquier concurso público debe ‘colgarse’ en la plataforma de contratación los pasos del procedimiento. «Creo que el PP no está ahora para echarse más irregularidades a las espaldas con un concejal cesado que sigue gestionando el mismo servicio del que le han cesado y con una investigación en curso por otro tema de contratación, en este caso del procedimiento para la feria de gastronetas».

Estas dudas que genera en el PSOE todo este proceso de contratación, viene acompañada de ese temor por el cambio en la gestión de un servicio que llevaba ya 15 años en manos de La Rueda. «Han realizado una gestión intachable, profesionalizada, especialidad en atención para víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas y ahora resulta que pasad a una empresa», asegura Paredes, que considera que ni para el PSOE ni para las mujeres víctimas de violencia de género es una buena noticia.

Desde el punto de vista de esta edil, que llevó la Concejalía de Mujer en el pasado mandato socialista, «se trata de una pérdida de calidad en el servicio». Denuncia también que lo que ha ocurrido en Burgos es lo que hace el PP con la gestión de los servicios públicos allí donde Gobierno y considera que al equipo de Gobierno no le gustaba «desde el principio» el trabajo de la Asociación La Rueda.

El contrato de gestión de la casa de Acogida caducó el pasado diciembre y el pliego para renovar la gestión por un periodo de dos años con la posibilidad de prórrogas año a año por un periodo máximo de cuatro anualidades se publicó el pasado noviembre. Además de La Rueda y Eulen, hubo una tercera entidad licitadora, la Fundación Intras.

En estos momentos, en la Casa de Acogida reciben atención cuatro mujeres con sus hijos e hijas, según la información proporcionada por el PSOE.