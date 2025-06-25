Un mural de Christian Sasa celebra el protagonismo de la danza en la cultura local

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La silueta de varios bailarines aflora ya de la medianera del número 3 de la calle San Pablo. Y sus figuras evocan, aún sin lucir acabadas, puro movimiento. Fluyen, como el Arlanzón a escasos metros, como el trasiego a sus pies, burgaleses y foráneos cada minuto de cada día, de camino a sus quehaceres cotidianos o, sencillamente, a disfrutar. Ondean, como la bandera de la cultura que, con la mirada puesta en 2031, enarbola la ciudad, tal y como subraya siempre que la ocasión se presta la alcaldesa, Cristina Ayala.

Esta mañana surgía de nuevo la oportunidad, en la presentación del mural que muestra junto al Fórum Evolución los citados perfiles, que brotan con garbo del spray del muralista burgalés Christian Sasa.

Imparable, proseguía con su labor mientras la regidora municipal explicaba el objetivo de la iniciativa, que no es otro que celebrar el protagonismo de la danza, con motivo de la Copa del Mundo que tendrá lugar en la capital desde el próximo 3 de julio. Un aporte crucial en esa carrera a la que Burgos se lanzaba «para elevar la propia ciudad» y, sobre todo, por considerar la cultura «un eje esencial del trabajo y del progreso a medio y a largo plazo».

«Una ciudad que piensa en su cultura está pensando en sus ciudadanos, en su el futuro y en su bienestar», apuntaba Ayala, convencida de que la colaboración con Sasa -por importe de 2.500 euros, sufragado por ProBurgos- transmite también ese mensaje.

El mural de 17 x 3,3 metros estará rematado a finales de esta semana, listo para presumir durante las fiestas locales, antesala este año de la competición masiva que atraerá a más de 25.000 personas hasta el 12 de julio. La alcaldesa recordó que el acto central será el día 4, cuando los participantes desfilen por las calles de la ciudad «desde la Catedral hasta la plaza de Santa Teresa».