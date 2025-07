¿Tienes hijos? Así es la actividad de juego libre que despierta la autonomía y la creatividad de los niños

Esta iniciativa de juego libre nace de ese día a día en sus hogares y también con el ánimo de dar a conocer su profesión. «El espacio de juego itinerante que hemos diseñado está inspirado en el programa húngaro JátékTér. Es una propuesta que se basa en los principios educativos establecidos por la doctora Emmi Pikler quién observó la importancia del juego autónomo, el movimiento libre y las competencias tempranas en las interacciones sociales », explica Sheila. Y es que, desde la experiencia que ofrece la profesión y la observación del día, Sheila señala que «muchas personas adultas tenemos costumbres que no favorecen la concentración de las criaturas como guiar el juego de los pequeños , romper el silencio, verbalizar continuamente lo que están haciendo, protagonizar el juego, apresurar los logros de las criaturas o tratar de enseñar cosas a las criaturas en todos los contextos dificultando que las aprendan por sí mismas », apunta. Y es que dirigir el juego de los más pequeños no permite que «niños y niñas decidan qué hacer, cómo, durante cuánto tiempo y con qué intensidad», recuerda.

Esta actividad de juego libre, de la que se han celebrado seis sesiones en diversos espacios públicos y privados de Burgos, se desarrolla a lo largo de una hora. «Han participado criaturas desde los 4 meses hasta los tres años », apunta Sheila. En las sesiones «se ofrece un entorno físico y emocionalmente seguro con materiales seguros y adecuados que pueden utilizar libremente, por iniciativa propia y sin intervenciones». Se usan materiales «abiertos, variados en color, forma, textura, etc. y en cantidad». Son materiales como telas, objetos cóncavos muy diversos, muñecos, cestas variadas, pelotas, coches, anillas de madera, animales, conos de plástico, piezas de madera, etc.

Instante de la sesión de juego libre celebrada en Fisioterapia Flor Bartolomé.TOMAS ALONSO

Distribución de materiales

Esos materiales también dependerán de la edad de los pequeños que participan en la actividad. «Si sabemos que vendrá una bebé de 6 meses, podemos imaginar que aún no se desplaza, por lo que no le pondremos objetos a su disposición que al manipular se le puedan alejar, sino objetos livianos, fáciles de agarrar, de diferentes texturas,etc.». Los objetos se distribuyen por el espacio presentado de manera sencilla y estética. «Está permitido mover, llevar, traer, apilar, empujar, remover, arrastrar, coleccionar, etc. La idea es que al poner en relación los objetos entre sí puedan adquirir experiencias significativas que no serían posibles explorando cada material uno por uno», apunta la profesional. «Los pequeños disfrutan tocando, palpando, arañando, raspando, sacudiendo, balanceando, golpeando....».