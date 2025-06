Concentración de repulsa contra los insultos y amenazas que obligaron a suspender el concierto de Metrika

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Plaza Mayor de Burgos ha acogido una concentración de repulsa a los insultos homófobos, las amenazas de muerte y el lanzamiento de objetos que sufrió una integrante del cuerpo de baile de Metrika durante su concierto en las fiestas de San Pedro y San Pablo del pasado 28 de junio y que se suspendió.

En la movilización se leyó un manifiesto en el que se denunció lo "que debería haber sido una noche de cultura y celebración se convirtió en una escena de empujones, amenazas y miedo". Se señaló que "no se trata de hecho aislado" y se recordó que en Logroño "también han sufrido un ataque contra el colectivo en el día del Orgullo, donde a una mujer trans la atacaron hasta tal punto que necesitará someterse a cirugía de reconstrucción facial".

Y se alertó de un "crecimiento del odio y la intolerancia, y de su preocupante normalización. Mientras tanto, las instituciones, que dicen garantizar nuestra seguridad y nuestros derechos, han vuelto a fallar".

Del mismo modo, se lamentó que el Ayuntamiento de Burgos "no ha emitido ningún comunicado ni ha ofrecido apoyo público a las víctimas", por lo que se preguntaron "¿qué tiene que pasar para que reaccionen?".

"Maricón", "hijo de puta" o "chupapollas" fueron algunos de los insultos que recibió la artista MarcDa que también, según denunció, también recibió amenazas de muerte. "Estamos a día 28 de junio y estamos en Burgos, que hemos venido a actuar con Metrikay no hemos podido hacer la actuación, porque nada más empezaron a tirar cosas. Me han empezado a llamar maricón, hijo de puta, chupapollas, a desearme la muerte, sin ningún motivo", explicó la afectada.

"Son cosas que no se las desearía nadie, que yo lo único que he intentado hacer es ser bien siempre, que he venido simplemente a compartir mi arte y a demostrar que soy una persona válida. Y lo que recibo sin ningún tipo de sentido es esto", añadió en su testimonio, sin comprender cómo en 2025 "las cosas no cambian".

A raíz de esos ataques homófobos, la bailarina aseguró que fueron hasta dos veces las que tuvo que parar Metrika su concierto por los insultos y el lanzamiento de objetos. "La gente llamándome de todo, tío, cuando no he hecho nada, no lo entiendo. Solo pido, por favor, a esa gente que reparte odio, que se pregunte por qué. Porque yo no quiero tener ninguna respuesta a ti y a vosotros de odio, porque no me apetece llenarme el corazón de eso. No puede ir así, por favor, que ya no es ni en la calle, eso es un puto escenario, hermano. Que venía a trabajar, no a hacer otra cosa", continuó.

"Por favor, simplemente pido amor y respeto, no pido nada más. No quiero nada más", concluyó la afectada a través de un video colgado en sus redes sociales. Por todo ello, la Sala Andén, un espacio cultural relacionado con el concierto de Metrika, comunicó a través de sus redes que, debido a los "comentarios despectivos y homófobos" y al "arrojo de objetos contra el escenario por una parte del público", se procedió a la cancelación de la actuación en el Escenario Excéntrico.