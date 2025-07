Las personas sordas alzan las manos en Burgos porque "queda mucho por hacer"

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La asociación de personas sordas Fray Pedro Ponce de León (Apsbu) celebra este año su 75 aniversario, una efeméride que merece llenar de actividades conmemorativas y de homenaje a quienes han contribuido a que la agrupación llegue hasta aquí, y un momento también para seguir reivindicando la visibilidad de la comunidad sorda.

El 5 de julio será el primer de estas celebraciones, cuando se creó la asociación hace 75 años. Unas celebraciones que, según Marcos Gracias, presidente de la asociación, quiere que se convierta en un «altavoz para visibilizar el valor, la riqueza y la importancia de la lengua de signos». No solo celebran su historia sino que «alzamos las manos porque queda mucho por hacer».

La lengua de signos «no es solo un sistema de comunicación: es identidad, es cultura, es acceso, es libertad». De hecho, añadió Gracia, para miles de personas sordas, «la lengua de signos es la única vía para comprender el mundo y participar plenamente en él».

El presidente de Apsbu lamentó que «vivimos en una sociedad que sigue sin garantizar nuestros derechos», en la que «la accesibilidad no puede ser opcional» y la inclusión «no puede ser un esfuerzo voluntario». Reclamó que la lengua de signos «debe estar reconocida, protegida y presente en todos los ámbitos de la vida: en la educación, en la sanidad, en la justicia, en los medios de comunicación, en la administración». También lamentó que cada día se enfrentan a barreras que «no deberían existir» y lanzó unas preguntas que explican cómo es ese día a día: «¿Qué pasaría si tu padre no pudiera entenderse con su médico? ¿Qué pasaría si tu hijo no pudiera escuchar a sus profesores?».

Por todo lo anterior, el aniversario que celebra la asociación es también una ocasión para hacer «un llamamiento a las instituciones, a los profesionales, a la ciudadanía» porque la lengua de signos «no es una opción, es una necesidad».

Los actos de celebración comenzarán el próximo 5 de julio, con un acto en la sede la asociación, en la calle Federico Olmeda, sede que cumple 50 años. Un acto en que se recordarán los orígenes de la asociación, que se remontan al año 1950, «gracias a la a la visión y el impulso de Juan Luis Marroquín, entonces presidente de la Federación Nacional de Sociedades de Sordos de España». Entonces se bautizó como Asociación de Sordos de Burgos.

Fue en el año 1985 cuando se incorporó el nombre de Fray Pedro Ponce de León, «figura esencial en nuestra historia» al ser el precursor de la lengua de signos, y en el año 2004 se denomina Asociación de Personas Sordas de Burgos. En el acto de la sede se entregarán pines de oro a los asociados que cumplen 50 años en la asociación. La jornada se completará con una visita al castillo de Olmillos de Sasamón.

El 19 de junio se organizará una excursión a Castrillo de la Vega, con una visita a las bodegas Monte del Pinadillo, así como al teatro romano de Clunia. La jornada terminará con un recorrido por Lerma.

El 27 de septiembre se celebrará el Día Mundial de las Personas Sordas, con la presencia de personas sordas de Castilla y León,

El 18 de octubre será uno de los días importantes de las celebraciones del 75 aniversario de la asociación, ya que ese día está programado un acto institucional en la sede de la calle Federico Olmeda, una «jornada de reconocimiento mutuo, diálogo institucional y compromiso compartido con la inclusión», con participación de representantes institucionales, entidades y federaciones. Ese día se inaugurará una exposición fotográfica que recorrerá los 75 años de la asociación. Una muestra con imágenes inéditas y momentos clave de la historia de la agrupación.

El 25 de octubre la asociación organizará la tradicional visita a Oña, en una jornada en la que se rinde homenaje a Fray Pedro Ponce de León. Un acto «cargado de simbolismo y gratitud hacia una persona que ha dejado una huella profunda en nuestra identidad colectiva».

Las actividades del 75 aniversario se cerrarán el 8 de noviembre con una jornada de cine «como herramienta de sensibilización y expresión cultural». Se proyectarán los cortometrajes Lucía, de María José Carmona, y Con todo mi corazón, de Manuel Garrido. El 75 aniversario «es más que una celebración: es una reafirmación de nuestros valores, un homenaje a todas las personas que han contribuido a construir esta historia». Germán de Miguel, expresidente de la asociación, animó a participar en las actividades.