Del salón de casa de su madre a mostrar sus diseños en la Dance World Cup

La burgalesa Raquel Grande lanzó en 2019 'Que me vistan lo bailao' su marca de diseños de escenario para danza, gimnasia y patinaje.TOMAS ALONSO

Marta Casado Burgos

A la burgalesa Raquel Grande siempre le tiró la danza. Antes de irse a la costa para probar suerte, en Burgos se había adentrado en la danza oriental y el Bollywood. En Benidorm colaboraba con un grupo de baile latino y allí había que retocar el vestuario. «Aunque estudié empresariales en su momento y mi trabajo es todo oficina, siempre me faltaba un punch de creatividad, cuando bailaba en latino teníamos unos vestuarios básicos que decorábamos y transformábamos y aquello termino en mi pasión por el diseño», señala.

Cuando volvió de la costa a Burgos tomo la habitación de la casa de su madre para empezar. Hubo formación, sigue trabajando en las particularidades de la ropa especializada en danza, de múltiples estilos como estos días puede verse en la Dance World Cup, y en Gimnasia. Es la única diseñadora especializada en este tipo de vestuario en Castilla y León. Y el crecimiento es exponencial. «En 2019 empecé en una habitación de casa de mi madre y al poco acabé tomando el salón, hoy tengo parte de mi piso dedicado a esto y estoy a punto de abrir un espacio de costura», explica.

Antes se ha preparado para tener un espacio entre los grandes de la moda de danza que estos días se citan en Burgos. Entre la primera y la tercera planta están los expositores de las grandes firmas de moda de danza. Ballet Rosa, Fine Desings, Allegra, Squad Dance Wear y Acropad. Allí está, junto a la también española Danzarte, la burgalesa que ha podido mostrar su proyecto y algunos diseños este fin de semana. «Tener un hueco aquí con grandes de la moda en danza como Ballet Rossa es una oportunidad increíble para mí, me da mucha visibilidad a un proyecto como el mío que está empezando», explica Raquel Grande. Reconoce que todo el evento y su magnitud es «una gran oportunidad para Burgos por todo por las empresas, por la infraestructura, por visibilidad todo lo que mueve la danza en otras partes del mundo que aquí es desconocido, además es brutal cuanta gente puede pasar por aquí», señala emocionada.

El camino ha sido largo, pero en menos de cuatro años ha pasado de tomar la habitación y el salón de la casa de su madre a estar a punto de abrir un taller. «Empecé decorando los vestidos de mi grupo y acabaron encargándome todo desde cero, yo sabía algo me busqué las mañanas para hacerlo mejor y aprender», recuerda. Empezó con la formación con una modista particular que «me enseñó a patronar y coser». Después volvió a Burgos tras la pandemia y se matriculó en un grado medio de confección, aunque no ha parado de formarse. «He hecho cursos de especialización sin parar, cada año uno o dos son de formación intensiva de vestuario escénico como de corsetería, drapeados o gimnasia rítmica porque es un tipo de costura, diseños y telas muy particular», destaca.

De esta manera, casi cinco años después, esta administrativo hace tiempo de donde puede para cumplir con los compromisos de diseño y costura de piezas para grupos y escuelas de danza como equipos de gimnasia. Es la única de Castilla y León especializada en este tipo de «tejidos con elástico».

En estas prendas es necesario conocer muy bien el cuerpo y el movimiento que tiene que realizar el bailarín, el dominio del tejido de elasticidad.... «No es lo mismo un patronaje convencional de calle que uno de danza o gimnasia en el que la prensa se tiene que adaptar al cuerpo como una segunda piel, requieren tejidos técnicos con respirabilidad y durabilidad...», señala.

Y, poco a poco, ‘Que me vistan lo bailao’ sigue creciendo. «Estoy contenta, cada vez tengo más encargos y la verdad que no doy a basto al compaginarlo con mi otra actividad, pero estamos intentado escalar al siguiente nivel, dar un paso más». En la mira de Raquel Grande está cubrir tanto las necesidades de danza en Castilla y León, para lo que conoce el reglamento de la vestimenta de cada estilo en competición, como las que se desarrollan estos días en el Fórum, también del ámbito de la Gimnasia o el Patinaje y espera abrir mercado más allá de la capital a otras agrupaciones y equipos de la región. Ya ha confeccionado vestuarios para las galas de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León de Burgos ‘Ana Laguna’ y ha llegado a ver bailar sus diseños en el Gran Prix de Laussane, competiciones de danza deportiva, de gimnasia... «Es un sueño que une danza, diseño y alma».