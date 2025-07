Ayala reorganiza varias concejalías tras dos años de Gobierno

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Nueva reestructuración del equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos una vez alcanzado el ecuador del mandato. La alcaldesa, Cristina Ayala, cumple su palabra después de anunciar, el pasado mes de abril, el cese de José Antonio López al frente del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMyT) tras el 'caso Prepay'. Según avanzó por aquel entonces, su salida se materializaría a partir del 1 de agosto y así será, tal y como confirmó este jueves durante el pleno extraordinario sobre el Estado de la ciudad.

Será el vicealcalde y edil de Urbanismo, Juan Manuel Manso, quien asuma a partir del mes que viene la cartera de Movilidad. No en su conjunto, ya que el concejal de Comercio, César Barriada, se hará cargo de la futura empresa municipal de Autobuses Urbanos. Con este movimiento, se produce un curioso cambio de cromos en el Ejecutivo municipal: Barriada asumirá las competencias en Festejos en sustitución de Carolina Álvarez, quien pasa a Deportes.

López, por su parte, no se queda fuera de juego. Dentro del nuevo organigrama de Ayala, tendrá responsabilidades en dos concejalías: la de Familia, Infancia y Mayores y la de Participación y Distritos. Sea como fuere, la regidora vuelve a depositar plena confianza en Manso al otorgarle la competencia directa en materia de Movilidad. Un área de gran calado desde la que afrontará el diseño y ejecución de las políticas relacionadas con el tráfico, los accesos urbanos y la ordenación de los desplazamientos dentro del término municipal.

El objetivo de Ayala, según expuso durante el pleno, es propiciar esta transición en el «menor tiempo posible» para que la prestación de servicios públicos no se vea resentida. «El Partido Popular cumple y lo hace en plazo, tal y como nos comprometimos», esgrimió durante su última intervención en la sesión plenaria mientras ponía en valor el trabajo desempeñado por su equipo durante estos dos años de Gobierno.

Era de esperar que la alcaldesa moviese ficha a raíz del 'caso Prepay' y la presión ejercida desde la oposición para que formalizase su cese. De hecho, el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, no desaprovechó la ocasión durante el debate para exigir su salida inmediata por su «incompetencia». No solo por el «agujero de un millón de euros» que dejó la empresa adjudicataria de las recargas del bonobús, sino también por la pérdida de 2,6 millones de euros, vía fondos europeos, por no implementar a tiempo la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En respuesta, Ayala no dudó en acusar al grupo socialista de «deslealtad» por no informar, tras el cambio de Gobierno en 2023, de que Prepay ya debía 300.000 euros al Ayuntamiento. «Esa deuda subió y ha habido un problema enorme», añadiría a continuación antes de abordar la cuestión de la ZBE alegando que se optó por un planteamiento de «mínimos» porque «Burgos no es una ciudad contaminada».