Los divorcios se mantienen al alza y cada vez son más conflictivos

El felices para siempre no siempre se cumple. Burgos mantiene un ritmo alto de divorcios, según las últimas cifras de la Estadística de nulidades, separaciones y divorcios del INE. En 2024 se firmaron 485 divorcios lo que supone un ligero descenso, 15, respecto a 2023, cuando se sellaron 500 rupturas por la vía legal.

Los cambios de la sociedad con diferentes mentalidades a las del pasado, un diferente valor del compromiso y la independencia económica que ha alcanzado la mujer frente a otras épocas permite que esa filosofía de aguantar de las abuelas y abuelos no se contemple hoy. De esta manera, estableciendo una media, cada mes se producen 40 rupturas matrimoniales en la provincia de Burgos. Una cada día.

Pero los divorcios son cada vez más conflictivos. Los casos contenciosos superaron el centenar el año pasado. Algo que no pasaba desde 2019. En concreto 103 casos acabaron en un conflicto entre las partes que sube un 18% en un año ya que en 2023 fueron 87 los casos que acabaron en un contencioso judicial.

A pesar del aumento de las rupturas matrimoniales conflictivas, la mayor parte de los procesos de divorcio no son contenciosos. En total son 382 los que se llevan en buenos términos entre la expareja algo que cae respecto a las cifras del año pasado que en divorcios no contenciosos alcanzaron la cifra de 413.

Y esta es la vía que prefieren los abogados y expertos en legislación matrimonial. Permite que el proceso sea más corto y no se eternice con un desenlace que no contentará a nadie. Además, se instaura entre las dos partes una sensación de conformidad, de haber ganado que elevando un conflicto a los tribunales no se da.

Un difícil proceso el de la ruptura que se sucede a crisis que se han tratado de superar durante más de una década. No es fácil tomar la decisión de romper un proyecto de vida y las parejas tratan de arreglar las diferencias porque el mayor número de divorcios se produce en uniones que han superado la década. En 2024 la variación interanual de rupturas de parejas que han llegado o superado las bodas de aluminio subieron hasta las 310. El año pasado fueron 283. Después se sitúan las 163 rupturas tras una unión de entre dos y nueve años. 11 son las parejas que rompieron su acuerdo matrimonial antes de celebrar dos aniversarios.

De ahí que abogados de familia aboguen por apoyos y terapias para reconducir una situación de pareja incómoda antes de que todo acabe en ruptura y lo que eso supone para el proyecto de vida conjunto, la gestión de los bienes o el efecto rebote en los hijos si los hay.

En cuatro de cada diez disoluciones matrimoniales no hay hijos pequeños de por medio. Pero no es lo más habitual. En 286 casos si que hay una unidad familiar superior a la pareja. En 25 casos solo hay un hijo mayor de edad pero dependiente del matrimonio. En 97 divorcios las pareja tenía un hijo menor en el ámbito familiar del matrimonio. En 168 rupturas cuentan con dos o más hijos

En la estadística ha bajado en los últimos años el número de disoluciones matrimoniales sin hijos de por medio. Los 198 de 2024 suponen un descenso interanual del 7,4% menos que hace un año en el que se registraron 234 separaciones de una pareja sin hijos. La cifra superó también la barrera de los 20o divorcios con 210 concretamente. Antes en pandemia y pospandemia se firmaron 192 y 193 respectivamente.

Lo que sube exponencialmente son los divorcios con dos o más hijos en la unidad familiar. Según las cifras del INE, en 2024 se incrementó en 31 casos, lo que supone una subida interanual del 19% respecto al año anterior en el que se registraron 133. Estas separaciones con dos o más descendientes a cargo no han parado de subir desde la pospandemia. A los 155 del año del confinamiento por covid que tensionó a muchas familias, se bajó a 106 en 2021. Después no ha hecho más que subir. En 2022 con 129, a los que siguieron cuatro más en 2023 y una subida del 27% en dos años.

La mayor parte de las separaciones se produce entre parejas heterosexuales. Solo nueve divorcios de los suscritos en Burgos en 2024 estaban protagonizadas por parejas del mismo sexo. El resto, 476, son de parejas formadas por un hombre y una mujer.

En estas la edad mayoritaria en la que se toma la decisión de romper la unión es entre los 45 y los 64 años de edad. Son 292, mas de la mitad del total. El siguiente tramo de edad más común es entre 24 y 44 años, seguido por los 46 divorcios que se dan una vez alcanzados los 65 años. Sólo uno se ha dado en menores de 24 años durante el año pasado.

La cifra de divorcios de jóvenes, menores de 45 años, ha caído considerablemente dado que el año pasado habían sido 191. Mientras, se doblan las parejas con más de 65 años que deciden poner fin a su relación matrimonial. Si en 2024 fueron 46, el año anterior habían sido 28. En 2022 había subido hasta 37 separaciones de matrimonios mayores que en el año del confinamiento habían sido 26 y 35 un año después. En estos cinco años se ha alcanzado el máximo de separaciones de mayores de 65 años.