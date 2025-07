Los tribunales consideran improcedente el despido del gerente del Fórum

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Nuevo varapalo para ProBurgos. Los tribunales han considerado improcedente el despido del gerente del Fórum Evolución, Juan José Pastor. La juez explica en su fallo, según desvelaba el PSOE, que no se ha acreditado ni la mejora consecuencia de la nueva estructura organizativa, ni la finalidad perseguida por esta, ni la optimización de los medios humanos o económicos con los que el PP defendió el cese en su momento, a comienzos del mandato y con César Barriada al frente de la sociedad.

Se consuma, pues, idéntico desenlace del que tuvo el cese de la máxima responsable técnica de la entidad, llamada entonces Promueve, Rebeca Heras, cuya improcedencia se asumía en un acto de conciliación previo al trámite judicial, en el que se acordaba abonar a la afectada la oportuna indemnización. El edil al frente lo achacaba a un defecto de forma en la comunicación de la decisión.

No obstante, la sentencia que daba a conocer el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, tira por tierra aquella justificación, ya que considera que los argumentos esgrimidos para suprimir estos puestos en favor de una figura única de director general, ocupada en la actualidad por Alejandro Sarmiento, no corresponden con la realidad.

"Esto es importante, porque tanto Barriada como Sarmiento han insistido en que todos los despidos eran justos, eran legítimos. No lo son y no lo van a ser, me adelanto, en ningún caso" auguraba De la Rosa, en referencia a los producidos después de los dos citados.

Explicaba además que a los 31.259 euros que se abonaron a Pastor en su momento ProBurgos ha tenido que añadir otros 20.318 euros en calidad de indemnización por la improcedencia de aquella decisión "injusta, tal y como señala esta sentencia del juzgado de lo Social número uno de Burgos".

Ahondaba además De la Rosa en su vaticinio, pues "habrá otras sentencias en el mismo sentido" que, indicó, "permitirán comprobar que teníamos razón cuando, a lo largo de estos dos años, hemos denunciado que la Sociedad de Promoción de Burgos se había convertido en una agencia de colocación de personalidades afines al Partido Popular y en particular a la señora Ayala".

Cabe recordar que, además de los dos casos citados, se producían dos despidos disciplinarios de sendos técnicos de Cultura y Turismo, puestos que volvían a quedar vacantes apenas tres meses después de ocuparse por la renuncia simultánea de las personas seleccionadas.

Por otra parte, y al hilo de ProBurgos, De la Rosa daba cuenta de la postura del PSOE en varios puntos abordados en el consejo de administración de la sociedad. En concreto, trasladaba las razones del voto en contra del contrato de patrocinio al evento Human Tech, promovido por la empresa organizadora del Foro de la Cultura. El portavoz socialista criticaba con dureza la aportación de casi 100.000 euros de los 124.000 que cuesta la jornada diseñada para que una veintena de expertos reflexionen sobre cómo la tecnología debe emplearse para mejorar la vida de la gente. Consideraba desmedido el gasto y aseguraba no entender la relación entre esta propuesta y el contenido de la candidatura a Capital Cultural Europea en 2031. "Exigimos más seriedad. A nosotros no nos la meten doblada. Esto es lo mismo de siempre, pero con otro nombre", añadía.

Tampoco respaldaron la adjudicación del contrato de los servicios de marketing y diseño gráfico a la empresa ASAP Global Solutions, principalmente por entender innecesaria su externalización y, además, por la baja temeraria que supone la oferta económica seleccionada de entre 22, de un 62% respecto al presupuesto fijado.

El PSOE reclamó también un informe que aclare por qué el acuerdo con Sodebur implica que la entidad municipal asuma el coste de acudir de forma conjunta a varias ferias de turismo, como Fitur, Intur o B-Travel, mientras que la sociedad provincial solo sufrague los gastos de acudir a Arpa.