ProBurgos busca (de nuevo) personal tras la renuncia de dos técnicos que contrató en febrero

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad de Promoción de Burgos busca de nuevo personal tras la renuncia de las dos técnicos contratadas hace apenas tres meses, después de superar un proceso de selección específico para los puestos de Cultura y Turismo, vacantes al consumarse el controvertido despido de sus anteriores ocupantes.

El consejo de administración de ProBurgos aprobaba las bases que regirán este nuevo intento, idénticas a las del anterior, con el voto en contra del PSOE, por rechazar, entonces y ahora, el cese de los trabajadores que obligaba a iniciar este expediente.

Así, si bien la presidenta de la entidad, Andrea Ballesteros, restaba importancia a la "casualidad" de la marcha conjunta de ambas profesionales y la vinculaba a respectivas razones "personales", el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, hacía hincapié en lo llamativo de la situación. De hecho, daba lectura a un fragmento de la carta de renuncia de una de las dos personas que, a su juicio, resultaba revelador sobre la posible causa del abandono: "Desde el inicio de la prestación de mis servicios, he venido desempeñando con dedicación todas las labores que me han sido encomendadas y he estado esperando recibir de forma precisa las instrucciones de mi cometido en la empresa para poder desarrollar mi trabajo de la forma más correcta posible, puesto que me encontraba en un periodo de prueba, de capacitación y adaptación, y con la disposición para trabajar y contribuir activamente al buen rendimiento de la empresa. Sin embargo, dichas instrucciones nunca me fueron proporcionadas con claridad".

Es más, proseguía De la Rosa, el mismo escrito añade que hace una semana, el máximo responsable de la entidad -el director gerente, Alejandro Sarmiento- notificaba a la todavía empleada "que a su juicio mi desempeño y proactividad no estaban resultando según lo esperado, apreciación ante la cual aprovecho este escrito para manifestar mi más absoluto desacuerdo". Tras este episodio y después de "analizar mi situación en la empresa, desde el comienzo de la relación laboral con la misma y los hechos recientemente acaecidos y detallados en el párrafo anterior, he llegado a la conclusión de que no puedo continuar en un entorno que no se ajusta a mis principios o expectativas profesionales".

El socialista interpretaba estas palabras como una evidencia de que, de fondo, el problema son "las formas empleadas en el seno de ProBurgos", extremo que negaba de manera rotunda su presidenta, para afear a De la Rosa que difunda un fragmento interesado del documento en cuestión y omita otras partes en las que la firmante agradece el apoyo prestado por los compañeros en este periodo y a la buena "acogida y mentoría" que les han brindado. Recordaba además que con estas ya son seis las renuncias que se han producido en la sociedad "en los últimos años" y muchas más las que se registran en el Ayuntamiento, por lo que, en opinión de Ballesteros, este hecho reciente no supone anomalía alguna y no hay motivos para la autocrítica.

Aseveraba la concejal que tratarán de cubrir las vacantes "lo antes posible", pues reconocía que se trata de puestos estratégicos, tanto para el proyecto de la Capitalidad Cultural Europea en 2031, como para la promoción turística de la ciudad. Por su parte, De la Rosa deslizaba, misterioso, que quizá la futura selección sí sea "del gusto del director, porque puede que en la anterior ocasión no saliera su opción preferida".

El segundo debate de la reunión del consejo de administración también estuvo relacionado con el ámbito laboral y una vez más enfrentaba a PP y PSOE, sin voto ninguno de los dos en este caso al tratarse de la dación de cuentas sobre el proceso de adscripción por parte de ProBurgos de la gestión del parking de la Plaza de España. La discrepancia se circunscribe a la subrogación de los dos empleados que aún prestan servicio en estas dependencias y que la sociedad municipal no va a subrogar al entender sus responsables técnicos -el propio Sarmiento y la asesora jurídica, según han reflejado en sendos informes- que no procede en pro de la optimización de los recursos públicos, pues pueden asumir el aumento de carga de trabajo con la plantilla actual de la entidad, ya que solo pasa a su competencia una de las plantas de la instalación, la de estacionamiento en rotación.

Mientras que Ballesteros defendía esta postura, aunque reconocía su empatía con los afectados, De la Rosa aseguraba que tanto el convenio colectivo del sector, como el Estatuto de los Trabajadores, como la Ley de Contratos del Sector Público amparan la subrogación y auguraba que los tribunales darán la razón a los empleados. "No entiendo la necesidad de crear un problema cuando la forma de evitarlo es clara", apuntaba. Por su parte, la concejal 'popular' indicaba que, de producirse un fallo judicial en tal sentido, se acatará "lógicamente", algo que ahora, apostillaba, no contemplan, pues su documentación sostiene que "jurídicamente no cabe" asumir esta plantilla.