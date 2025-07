Hernando impugnará las elecciones de FAE si Benavente se presenta como vicepresidente de Femebur "sin serlo"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La disputa interna que ha conducido a la judicialización de las elecciones de la Federación de Empresarios del Metal de Burgos (Femebur) podría salpicar al proceso de renovación de la Federación de Asociaciones de Empresarios (FAE). Y es que aunque el presidente de la primera, Andrés Hernando, trata de restar importancia a un revés que achaca a "un defecto de forma", reconoce que impugnará la convocatoria de la patronal provincial del próximo 9 de septiembre si el actual responsable, Miguel Ángel Benavente, presenta su candidatura como vicepresidente de Femebur "sin serlo".

He ahí donde radica el origen del actual conflicto, cuyos detalles trasladaba Hernando a los representantes de las empresas asociadas. Comprende el CEO de Hiperbaric la intención de la juez de preservar el derecho fundamental de reunión, que es el que el fallo asegura defender al suspender las elecciones convocadas, pero, explica, "nuestros estatutos permiten obviar los siete días de plazo en caso de tener que tratar cuestiones urgentes y la cita respondía a la necesidad de preparar la inminente reunión preparatoria del quinto convenio estatal del metal, que es un asunto muy peliagudo porque quieren incorporar una cláusula de contratación de un plan de pensiones para todos los trabajadores que tendrían que pagar las empresas y estamos totalmente en desacuerdo de eso", pues sería de obligada inclusión en los convenios provinciales.

Aquel fue, según Hernando, el principal motivo de una cita en la que, de paso, se aprobó por amplia mayoría de los 12 miembros -solo hubo una abstención- la convocatoria de elecciones de la agrupación. Quedaba no obstante patente ya en aquel momento las discrepancias con Benavente, que acudía a la misma en calidad de vicepresidente, cargo que formal y oficialmente ostenta Esteban Pérez Pino, de Kataforesis Burgos, y no el actual presidente de FAE.

"Los estatutos de Femebur dejan claro que los miembros de la Junta General lo son a título personal y no a través de la empresa, aunque se presenten a través de ella. Es normal. Si yo me canso del cargo y se lo paso a mi hijo todo el mundo se haría de cruces, ¿no? Pues esa es la situación, el señor Benavente, que también cuestiona que se convoquen elecciones porque no han pasado cuatro años, dice que es vicepresidente de Femebur porque ha dicho que cesa al representante de Kataforesis y se pone él. Y nosotros entendemos que no", detallaba Hernando.

A su juicio, estos movimientos constatan "un trasfondo que todo el mundo entiende": "Quiere mantener su puesto actual y para que no le quiten trata de impedir que haya elecciones, cuando lo normal es que se presente a las de Femebur, ocupe legítimamente la vicepresidenta y a partir de ahí opte a un nuevo mandato en FAE. Es bien fácil". Lamentaba al respecto que, lejos de producirse esta situación que él plantea como lógica, se esté "retorciendo la situación y llegando a cosas que de verdad son un poco esperpénticas".

Con todo, Hernando consideraba que el pronunciamiento de los tribunales, que han recurrido, "no cambia gran cosa" para Femebur. Anunció que en los próximos días se convocará una nueva Junta General para decidir si se convocan "elecciones de manera inmediata o lo dejamos pasar, debatiremos si merece la pena o no".