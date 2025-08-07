Los alquileres siguen subiendo en Burgos y el precio medio ya supera los 800 euros al mes

El mercado del alquiler continúa tensionado debido a que los precios no han dejado de subir a lo largo del último año.ÓSCAR CORCUERA

La burbuja del alquiler continúa inflándose y todo apunta a que acabará explotando más pronto que tarde. «El techo son las nóminas de la gente», advierte Daniel de la Mata, gerente de la inmobiliaria Activox, convencido de que «llegará un momento en el que no se podrá pagar». Porque a día de hoy, en Burgos, raro es encontrar una vivienda por menos de 800 euros al mes. Haberlas haylas, pero vuelan.

Basta con echar un vistazo a los principales portales inmobiliarios españoles para comprobar que, efectivamente, el alquiler está por las nubes. Según el estudio más reciente de Fotocasa correspondiente al pasado mes de julio, el valor medio se sitúa en 802 euros mensuales. Por su parte, la plataforma Enalquiler.com eleva el precio hasta los 887 euros.

Pagar más o menos depende de múltiples factores. En el caso de una vivienda de menos de 100 metros cuadrados, Fotocasa estima una media de 732 euros. Luego está el número de habitaciones, con rentas que oscilan entre 647 si se trata de un apartamento unipersonal y 941 euros con tres o más dormitorios.

No pinta bien el panorama, está claro. Según Idealista, el alquiler en la provincia se ha encarecido un 13,4% respecto al año pasado. De hecho, en julio se alcanzó un máximo histórico de 9,3 euros por metro cuadrado. En la capital, el precio medio rondaría los 9,8 euros y la subida interanual se sitúa en el 12,2%.

También constata Fotocasa ese incremento en relación a julio de 2024. En menor medida, eso sí, al fijarlo en un 11,1% y con el metro cuadrado a 9,59 euros (un 33,3% por debajo de la media estatal). Sea como fuere, resulta especialmente llamativo el encarecimiento de la vivienda en Villarcayo de un año a otro. Nada más y nada menos que un 35,5%. De acuerdo a los datos recabados por este portal, se trata de la mayor subida en Castilla y León únicamente superada por Zamora, que experimentó un repunte del 38% en el mismo periodo.

Vivir de alquiler en la capital, como siempre, es más caro. Sobre todo en el casco histórico, donde Idealista fija una media de 11,7 euros por metro cuadrado frente a los 9,8 en el conjunto del término municipal. Más asequible resultan Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en torno a un euro menos. Nada que ver, sin embargo, la evolución del mercado en ambas ciudades. En la primera, el precio se ha disparado un 18,3%. En la segunda, un 1,7%.

Dejando las estadísticas a un lado, se puede observar a golpe de clic que la realidad es tan deprimente como tozuda. En Idealista, por ejemplo, lo más barato que se puede encontrar actualmente es un piso de tres habitaciones por 299 euros en Medina de Pomar. O uno con un solo dormitorio en Villarcayo por 300. En ese mismo pueblo, se oferta en Fotocasa un inmueble de dos habitaciones por el mismo precio. ¿Chollos? Más bien una «utopía», apunta De la Mata refiriéndose a Burgos capital y siendo consciente de que estas tarifas también brillan por su ausencia en el medio rural.

Razón no le falta al gerente de Activox. De los cerca de 500 inmuebles disponibles en los dos principales portales inmobiliarios del país, ni siquiera 20 bajan de los 400 euros mensuales. Por contra, se puede alquilar la Torre de los Azulejos, en Espinosa de los Monteros, por 3.800 euros. También un chalé en Merindad de Montija por 2.800 o un piso en la calle Venerables por 2.400.

Estudiantes y morosos

Con más de dos décadas en el sector inmobiliario, De la Mata define la situación actual como un «auténtico drama». Cada vez hay más demanda y «los precios no paran de subir», tanto en venta como en alquiler. Visto lo visto, si algo tiene claro es que «hay que hacer algo de una vez».

Lo único positivo, al menos ahora mismo, es que ha aumentado la oferta de pisos de estudiantes gracias a la nueva regulación del alquiler temporal. En este sentido, los alumnos de la Universidad de Burgos (UBU) que habitualmente buscan piso por estas fechas lo tendrán más fácil que otros años. De media, apunta el gerente de Activox, el desembolso por inquilino puede oscilar entre 350 y 400 euros.

No sucede lo mismo con los alquileres de larga duración. Según De la Mata, cada vez que se acometen reformas «desaparecen un 20% de pisos». En su opinión, «se tiene que ayudar al propietario» y establecer medidas para frenar la morosidad, popularmente conocida como inquiokupación. De esta forma, asegura, se sacarían «miles de pisos» al mercado que a día de hoy no se arriendan por «miedo».

Pese a todo, considera que Burgos es una «ciudad privilegiada» en este sentido porque apenas se dan este tipo de casos. Desde su experiencia, jamás ha tenido «ningún problema». Ni antaño ni ahora, con 380 viviendas en alquiler gestionadas por su inmobiliaria. Por otra parte, señala que la mayoría de propietarios burgaleses son personas «complementan su pensión» o que han «hecho una inversión» adquiriendo una piso que «todavía están pagando». Así las cosas, subraya que aquí, en la capital, «los grandes tenedores son minoría».