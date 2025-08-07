La reparación de la muralla de Burgos en el paseo de los Cubos necesitará una inversión de 710.000 euros

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La reparación de la cara interna de los lienzos de la muralla, así como varios Cubos, en las cercanías de la Puerta de Judería, ya cuenta con proyecto básico y de ejecución y la Junta de Gobierno acaba de aprobarlo. De acuerdo al documento que ha diseñado la misma empresa que se encargó en el pasado mandato del Plan de la Muralla, se prevé que el precio base de licitación de las obras a desarrollar sea de 709.937 euros, con el IVA incluido.

Esta actuación se produce como consecuencia de los graves desprendimientos que ocurrieron el pasado octubre. Tras una intervención de emergencia para colocar un andamiaje en la Puerta de Judería para que los vecinos pudieran acceder a sus viviendas, se requería redactar un proyecto de obras para fijar con detalle la intervención de restauración a realizar y que afectará a la cara interna de los lienzos de la muralla L3, L4 y L5, así como en los Cubos, T3, T4 y T5. En concreto, la rehabilitación de la muralla afectará al tramo de muralla que enlaza el arco de San Martín con el llamado cubo de Doña Lambra -esquina frente a la calle Benedictinas de San José- y este con el siguiente, sin denominación oficial, lienzo concreto en el que tenía lugar el derrumbe reciente.

El alcalde en funciones, Juan Manuel Manso, que ha hecho de portavoz municipal, explicaba que el objetivo es reparar la muralla "lo antes posible" para detener el deterioro en esta parte de los Cubos. Sin embargo, no tiene claro si se podrá licitar la obra antes de que acabe el año porque desconocía si existía partida en el presupuesto de 2025 específica para esta intervención. Según indicaba Manso, es una obra sobrevenida como consecuencia de los desprendimientos sucedidos en el mes de octubre y señalaba que hay partidas vinculadas para mantenimiento de bienes y edificios públicos que se podrían utilizar para esta cuestión. "No sé si habrá presupuesto suficiente en esas partidas o habrá que esperar a una modificación o a las cuentas de 2026", argumentaba.

Por cierto, que desde el área de Turismo el concejal Carlos Niño comentó hace varias semanas, cuando se concretó que el proyecto del Centro Enogastronómico para el Asador de Aranda se retrasaba, que los fondos europeos vinculados a esta actuación podrían destinarse a la intervención en la muralla en la zona de los Cubos. De poder ser así, al menos se contaría con unos 225.000 euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que había que reubicar.