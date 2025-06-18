El Centro Enogastronómico se retrasa para cumplir un trámite urbanístico

Vista del edificio municipal que albergó el restaurante Asador de Aranda y donde el PP quiere desarrollar un centro dedicado a la gastronomía y el vino.Óscar Corcuera

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El Centro Enogastronómico, que el equipo de Gobierno del Partido Popular proyecta para el antiguo Asador de Aranda, ubicado en las Llanas, ya no ejecutará con fondos europeos porque se «ha ralentizado» la actuación ante la necesidad de disponer de un Estudio de Detalle que ordene los volúmenes de este inmueble.

Así lo ha confirmado el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, que ha explicado que se contaban con 225.000 euros de Europa para ejecutar una actuación en la que se prevé invertir alrededor de 780.000 euros.

La cuestión es que esta cantidad debía ejecutarse antes de que acabe este año 2025 y ante la imposibilidad de cumplir el plazo, por las nuevas prescripciones urbanísticas, la partida se distribuirá entre otras actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD). Durante el consejo de Urbanismo se dio cuenta del acuerdo de la Junta de gobierno relativo a la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la ordenación de volúmenes. «Hay una ficha en el Plan General de Ordenación Urbana que dice que era necesario este estudio y aunque el proyecto que está redactando Barrio y Cameno no contempla cambios en los volúmenes sobre lo que ya existe hemos preferido realizarlo», explica Manso, que añade que se ha aprobado inicialmente, pero queda el visto bueno definitivo.

Desde el área de Urbanismo han preferido actuar con esta cautela para evitar que «alguien» pueda paralizar el expediente yéndose al juzgado por no contar con ese Estudio de Detalle. «Nos garantizamos que nadie nos lo pare», concreta.

Por tanto, todavía quedan trámites como esa aprobación definitiva del Estudio de Detalle, así como contar con el proyecto de ejecución, aprobarlo, redactar los pliegos y sacar las obras a concurso público. Todo ello conllevará varios meses hasta que puedan comenzar las obras, ha reconocido el concejal de Turismo, Carlos Niño, que también por prudencia y para no perder los fondos europeos ha reubicado los 225.000 euros, entre otras líneas de acción del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

El edil ha confirmado a este periódico que una parte importante de esa cantidad se va a destinar a la mejora de la muralla de Burgos, cerca de la puerta de la judería, en los lienzos 3, 4 y 5, en la zona del paseo de los Cubos. Las actuaciones de rehabilitación que están pendientes en esta zona se van a reforzar con parte de esos fondos europeos. Además, se pasará dinero a otros capítulos, de las 23 líneas de acción que incluye el PSTD, que estaban menos dotados económicamente.

En cuanto a los plazos que maneja el equipo de Gobierno para la recuperación del Asador de Aranda como Centro Enogastronómico, Niño señala que en pocos días recibirán el proyecto de ejecución en manos del estudio de arquitectura antes mencionado. «Lo vamos a seguir haciendo ya sin esa prisa de tener que cumplir con los plazos marcados por los fondos europeos», concretó.

Confía en que el pliego para sacar a concurso la obra pueda estar redactado antes de que acabe este año y la intervención quedaría para 2026 con un tiempo estimado de obra de ocho meses. Esta actuación es un compromiso electoral de PP de Cristina Ayala y de ahí el interés por sacarlo adelante, aunque sea sin esos fondos europeos, como ya avanzaba este periódico a principios de marzo por la premura de los tiempos para cumplir con las prescripciones de los fondos europeos.