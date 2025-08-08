Burgos salda una deuda de 262.000 euros con los dueños de la Casa del Botero (derribada en 2011)

La conocida como Casa del Botero estaba adosada a la iglesia de La Merced, en la calle Valladolid.ECB

El Ayuntamiento de Burgos abonará a los tres dueños de la Casa del Botero, una antigua edificación que estaba adosada a la iglesia de la Merced hasta el año 2011, la cantidad de 262.506 euros a repartir entre ellos en función de la participación en la propiedad. Esta cantidad se corresponde con la parte del «capital de la deuda», pero quedan por conocer si habrá que pagar intereses y en qué cantidad, ya que existe un procedimiento que sigue en el juzgado para resolver este particular, que entre otras cuestiones debe exponer desde que año comenzarían a generarse estos intereses.

El alcalde en funciones y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, explicaba este jueves el acuerdo que tomó la última Junta de Gobierno, que está basado en una sentencia judicial. De acuerdo al fallo, a uno de los propietarios le corresponde 129.234 euros, a un segundo 80.771 y a un tercero 52.501 euros. Por ahora, se ha desestimado la petición de estas tres personas de abonarles también la reclamación de los intereses.

Casa del Botero con los andamios que se colocaron para su derribo, en el año 2011.

El derribo de la conocida como Casa del Botero, una construcción adosada a la iglesia de La Merced, se producía a comienzos del año 2011. El acuerdo expropiatorio es algo anterior, de 2009, con Juan Carlos Aparicio como alcalde. En un principio, los propietarios acordaron con el Ayuntamiento que les pagaría a través de un aprovechamiento urbanístico en una zona del S-17, en el entorno del Crucero. Sin embargo, los años fueron pasando y este sector urbanístico no ha tenido avances, razón por la cual los expropiados reclamaron el pago en metálico, es decir una indemnización económica por haber perdido esta edificación, en pleno centro de Burgos, en la carretera Valladolid, muy cerca de la plaza Vega.

Los propietarios acudieron a la Justicia para reclamar una cuantía económica y se admitieron sus pretensiones. «Se va a abonar el principal de la deuda por justiprecio, no es que no queramos pagarles los intereses, pero cómo tenemos dudas vamos a esperar a que se resuelva el procedimiento que está en casación», comentó Manso, que añadió que con el abono del capital dejarán de correr los intereses. «En este momento hay unas diferencias de criterio», expresó.

En su momento, esta expropiación fue muy comentada y provocó numerosos titulares con cada paso que se iba dando en el camino hacia la demolición del inmueble. La idea del equipo de Gobierno de entonces era dejar la fachada de estilo tardo gótico de La Merded expedita para que se apreciara mejor su valor histórico-artístico.

Tras la demolición se mejoró todo ese espacio y para su acondicionamiento se destinó la cantidad de 381.000 euros en el año 2011. Se colocó mobiliario urbano, pero lo más destacado de la nueva urbanización fue el hecho de que la calle Valladolid dio acceso a la calle Hospital Militar y acortó el camino hacia la calle Concepción.