Instalaciones Deportivas en Burgos. El proyecto para mejorar Pallafría prevé dos nuevas pastillas de vestuarios

Exteriores de los campos de fútbol de Pallafría, un complejo deportivo de Burgos que requiere de mejoras.Óscar Corcuera

El Servicio Municipalizado de Deportes acaba de sacar a licitación el concurso para redactar el proyecto básico y de ejecución que servirá para remodelar y realizar una nueva construcción de dos nuevas pastillas vestuarios en los campos de fútbol de Pallafría. Se destina a este contrato 158.510 euros con los impuestos incluidos.

Esta actuación resulta imprescindible para conseguir ejecutar unas obras muy esperadas por los cientos de usuarios de esta instalación deportiva, si bien por ahora no existe una previsión de cuándo podrá comenzar esa renovación, ya que depende primero de que se adjudique la elaboración del diseño.

Las empresas interesadas tienen hasta el 18 de agosto para presentar su oferta y, a partir de ahí, comenzará a reunirse la mesa de contratación para definir el ganador de este concurso público. Según explicó la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, el pasado 30 de julio desde que se firme el contrato habrá un plazo de 180 días para entregar el diseño requerido de acuerdo a lo recogido en el pliego.

Por tanto, ya no será hasta final de año cuando se reciba el proyecto, por lo que la redacción de los pliegos de las obras y la licitación de los trabajos de mejora se quedan para 2026, siempre que el equipo de Gobierno incorpore esta inversión en el próximo presupuesto. En las cuentas de este año, la partida que existe es para redactar este proyecto, igual que ha sucedido con el del polideportivo de San Pedro y San Felices.

Antes de presentar las ofertas, varias empresas han expresado su interés por visitar las instalaciones para concretar cuáles son las necesidades del proyecto. Así, para este lunes, 11 de agosto, se ha programado un recorrido por el Complejo Deportivo de Pallafía con las arquitectas técnicas del Servicio Municipalizado de Deportes.

El mal estado de los vestuarios y sus instalaciones anejas está constado por los técnicos del servicio. Además, existen multitud de quejas por parte de las decenas de equipos que utilizan habitualmente estos campos de fútbol.

En un informe técnico redactado en mayo de 2024 se recogen algunas de las deficiencias más importantes como es la instalación insuficiente de suministro de agua caliente, el mal estado de las instalaciones de suministro de agua y agua caliente sanitaria, el deficiente estado de los sanitarios, inodoros, duchas y lavabos. Se indica también que presentas deficiencias la carpintería interior y exterior, la cubierta y fachada, así como los solados y alicatados.

El documento añade que los edificios no disponen de aislamiento térmico y no cumplen normativa en referencia a eficiencia energética y se determina que las instalaciones son insuficientes para dar servicio a los deportistas, siendo necesaria la ampliación de las mismas.

Como conclusión, se expresa que «por todo lo anteriormente expuesto se hace necesaria la urgente intervención en las instalaciones deportivas de Pallafría, debiéndose acometer obras de reforma en las existentes. Además, es necesario ampliar la instalación existente con dos nuevas pastillas de vestuarios, una en la zona de aparcamiento para servir a los campos de fútbol del margen derecho y una pastilla más en la zona izquierda».

El pliego de prescripciones técnicas del contrato de redacción del proyecto especifica que los nuevos vestuarios tendrán cada uno un mínimo de 600 metros cuadrados para dar cabida a 6 vestuarios para equipos y árbitros.

Para determinar el importe por el que ha salido el proyecto a redacción, se calcula que la intervención podría rondar los 3,7 millones de euros entre la renovación de los vestuarios existentes y los nuevos.

Los grupos municipales de la oposición han denunciado públicamente el mal estado de estas instalaciones. En concreto, el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, aseguró que los técnicos y el concejal de Deportes han reconocido que los vestuarios están igual que hace 40 años y añadió que hay que enchufar un calentador para tener agua caliente sanitaria.

Por su parte, Julián Vesga, del PSOE, denunciaba el pasado mayo que no se ha ejecutado «ninguna inversión importante en el área de Deportes», entre ellas esta de Pallafría, cuyo proyecto por fin se va a redactar.