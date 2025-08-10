Los avisos en Burgos al 112 por caídas de personas en domicilios ya rozan los 200 este año

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

No hay que remontarse mucho en el tiempo para mencionar una intervención de los Bomberos de Burgos para una apertura de puerta por una persona impedida. Concretamente la noche de pasado viernes tuvieron que intervenir. En lo que va de año, hasta el mes de julio incluido, se han realizado 35 avisos al 1-1-2 por apertura de puertas por haber un posible caso de una persona impedida. Entre tres y cuatro salidas tienen los Bomberos de Burgos para realizar una apertura de puerta, aunque ha habido meses, como en abril, en los que han realizado hasta nueve intervenciones.

El pasado año, los efectivos del parque de Burgos realizaron 63 aperturas de puertas y rescataron a 300 personas en viviendas, 13 de ellas estaban fallecidas. Otros avisos que recoge el 1-1-2 es el relacionado con el de apertura de puertas por un posible caso de persona afectada, que asciende a 85 en lo que va de año, según los datos aportados por el 1-1-2. Del mismo modo, el mayor número de avisos que entran en el servicio de emergencias es de personas caídas en su domicilio, con 191 hasta el mes de agosto.

En este ámbito es muy importante la labor que desarrollan organizaciones como Cruz Roja y sus programas de teleasistencia, de soledad no deseada y de aislamiento involuntario.

En el caso de la teleasistencia, Lorena Santamaría, técnica del servicio, explica que hay tres modalidades. «Está la asistencia domiciliaria, que es el dispositivo para dentro de casa con el colgante para llamar en caso de que les pase algo», que funciona las 24 horas al día los 365 días al año.

Otro de los dispositivos que ofrece este servicio es el reloj, que «les sirve dentro y fuera de casa», con un geolocalizador incorporado, por lo que «sabemos en todo momento dónde se encuentra la persona que lleva el reloj, pulsarían desde la pantalla del reloj y hablarían a través de la pantalla del reloj».

También está el localizador de personas. Se trata de un dispositivo que es un reloj, y está pensado para personas con deterioro cognitivo, «la funcionalidad de este servicio es saber dónde se encuentra y que el familiar sepa en tiempo real dónde está la persona». En el caso de los tres dispositivos se pueden llevar a cualquier parte del territorio nacional.

Aunque se puede pensar que se trata de herramientas destinadas para personas mayores, Santamaría explica que «no solo las personas mayores están poniendo estos servicios», también reciben peticiones de personas más jóvenes, y es un servicio que también se ofrece a guarderías, asociaciones, pisos tutelados. Se trata, en resumen, de «un servicio preventivo, hay personas que están trabajando y que siente más seguras con el reloj, o personas que tienen una enfermedad crónica o quienes simplemente lo quieren como modo de seguridad». De hecho, en los CEAS de la provincia «tenemos instalado el servicio de teleasistencia domiciliaria por si acaso les pasa algo a los profesionales o a las personas usuarias».

En la actualidad hay 420 personas que usan el servicio de teleasistencia domiciliaria, son cerca de 100 las que utilizan la teleasistencia móvil y hay 10 personas con geolocalizador.

Cruz Roja trabaja con un nuevo proyecto, puesto en marcha en el año 2023.Se llama ‘Voces en red’. Una iniciativa impulsada junto con la Fundación Amancio Ortega que, en este caso, sí que es exclusivamente para personas mayores. Una de sus características es que las personas que acceden a este servicio «manifiestan de alguna manera que sienten solas».

El programa ofrece un dispositivo de voz para que «estas personas puedan controlar, mediante comandos de voz o a través de la pantalla táctil». Pueden realizar videollamadas, dan alertas para medicación o recordatorios de fechas, así como herramientas para «estimular la memoria o actividad física», explica Cristina Losa, responsable de Inclusión Social de Cruz Roja. En la actualidad cuentan con 208 dispositivos instalados en la provincia, aunque el objetivo es seguir creciendo y llegar a los 400.

A todo lo anterior, Cruz Roja suma la organización de diferentes actividades de ocio, sobre todo. Desde encuentros, visitas culturales. Cuenta con 466 personas activas en este proyecto, de las que 155 han participado en talleres formativos y 366 en las actividades de ocio. Actividades que se integran dentro del programa ‘Enrédate’.