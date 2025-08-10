Trasladado al hospital de Burgos tras una agresión con arma blanca

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Nueva pelea en Burgos con heridos trasladados al hospital, esta vez por una agresión con arma blanca. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 3.17 horas en la que se alertaba de una agresión en la calle Las Calzadas.

En el aviso al servicio de emergencias se informaba de que un joven había resultado con heridas en la espalda y en un brazo como consecuencia de una agresión con un arma blanca.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba del incidente a la Policía Nacional y a la Policía Local, así como a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que moviliza una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitaria atendió a un joven de 23 años que posteriormente fue trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos.

El último incidente con arma blanca en la ciudad en una zona de ocio se produjo el pasado 6 de junio, cuando la Policía Local detuvo a dos personas en otra pelea con arma blanca cerca de Las Bernardas. En la pelea se utilizó un sacacorchos como arma blanca. Uno de los implicados sufrió una fractura facial y ambos fueron atendidos por servicios sanitarios antes de ser arrestados por delitos de lesiones y agresión.