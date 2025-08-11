Viajes de un día a la playa: Una propuesta veraniega de gran demanda entre los burgaleses

Burgaleses hacen cola en la agencia Sol y Nieve para adquirir plaza en los viajes de un día a la playa.ECB

Publicado por Virginia Martín

Los viajes de ida y vuelta en el mismo día a algunas de las playas del norte de la península en autocar han sido desde hace décadas un importante reclamo turístico para cientos de burgaleses. Esta oferta veraniega que nacía en la década de los sesenta «se ha mantenido a lo largo de los años con pocas variaciones y con mucha demanda».

Así lo apunta Gema Alonso, responsable de la agencia de viajes de la capital burgalesa Sol y Nieve. «Este tipo de viajes de ida y vuelta en una misma jornada atraen a un público muy heterogéneo, pero especialmente entre jóvenes sin carné de conducir y personas de la tercera edad», aunque «cada vez son más las personas o familias enteras que apuestas por esta fórmula por pura comodidad», añade la profesional del sector.

Y es que «hay mucha gente, especialmente del norte de la provincia y de la capital, que se ha acostumbrado a hacer muchos viajes de esta forma porque es muy cómodo llegar e ir a la playa sin necesidad de buscar aparcamiento», apunta la profesional.

De hecho, la suya es una de las agencias burgalesas que cada verano oferta este tipo de viajes. «Cada semana, lunes y martes, lanzamos estos viajes de un día de cara al fin de semana». Una oferta «económica y muy cómoda» que es un éxito siempre que el tiempo acompañe.

Así lo demuestran las colas que durante esos dos primeros de la semana se forman en agencias de viaje como la de Gema. Una propuesta veraniega que «en un año como este en el que los precios están por las nubes» permite a las familias que no pueden ir una semana a la playa quitarse la ‘espinita’ de sol, arena y mar.

Tal y como señala Alonso, «los precios de los alojamientos hoteleros se han incrementado este verano un 20%». Precios que, según adelanta la profesional, «seguirán subiendo en el orden de un 10 ó 20% cada verano». De media, una familia de cuatro miembros «debe desembolsar alrededor de 2.500 euros por una semana en la playa». Esa cantidad correspondería a zonas como Salou», específica. «Si hablamos de la costa gaditana o la onubense, los precios se incrementan», añade.

También en el norte de la península, donde los «hoteles son mucho más pequeños y la oferta, por lo tanto, más reducida». De hecho, «esta es una de las razones por las que triunfan tanto estos viajes de ida y vuelta a la costa vasca, asturiana o cántabra», añade Alonso.

Ese aumento de las tarifas ha supuesto que «las familias burgalesas hayan mirado mucho los precios antes de decantarse por un lugar para sus vacaciones». Otras muchas «adelantaron sus reservas a febrero y marzo para acceder a tarifas más económicas», asevera Alonso.

Preferencias

Entre los destinos preferidos de los burgaleses se encuentran Peñíscola, Gandía, Cádiz y Huelva en el escaparate nacional, mientras que a nivel internacional se decantan por Cabo verde, Turquía, Malta, Madeira o las Azores.