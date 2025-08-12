Así es la Zona de Bajas Emisiones de Burgos. 31 puntos de control, 98 calles y vehículos afectados

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Zona de Bajas Emisiones de Burgos contempla 31 puntos de control de tráfico con un total de 36 cámaras para vigilar 39 carriles de circulación. Su superficie es de menos de 500.000 metros cuadrados (0,4991km2), y afecta a un total de 98 calles. Así lo recoge la ordenanza publicada en el Boletín Oficial de la Provincia hace justo un año, el 5 de agosto, después de recoger las alegaciones y reclamaciones presentadas en el tiempo de información pública.

Esta área, que quedó definida cuando PP y Vox compartían Gobierno en coalición, es dos tercios más pequeña que la establecida en el pasado mandato de PSOE y Ciudadanos que llegaba a 2 millones de metros cuadrados y establecía 56 puntos de control.

Los puntos de control de acceso estarán dotados de 36 cámaras capaces de leer las matrículas (tanto delanteras como traseras) con las que se contrastará si los vehículos que entran a la zona delimitada cuentan con el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico. Todos los vehículos que dispongan de esta etiqueta, desde la B en adelante (C, Cero y Eco) no tendrán, por ahora, limitación para circular por el área establecida en la capital burgalesa.

Tampoco la tendrán los vehículos sin derecho a ese distintivo: los más antiguos del año 2006, en el caso de ser diésel o de 2001, si son gasolina, porque el régimen sancionador no comenzará aplicarse hasta dentro de 18 meses, febrero de 2027, según se estableció en las negociaciones con Vox.

Habrá puntos de entrada y salida, un total de 7, y otros solo de entrada o solo de salida. Los de doble función estarán ubicados en la calle Francisco Salinas con Paseo de los Cubos, en la calle San Esteban-Doña Jimena-carretera del Castillo, calle Pozo Seco-calle San Esteban, calle Saldaña-calle San Esteban, paseo de la Sierra de Atapuerca-Doctor Fleming, calle Valladolid-plaza Vega, paseo de la Audiencia-calle Eduardo Martínez del Campo, calle Asunción Nuestra Señora-calle Eduardo Martínez del Campo y calle Barrantes-calle Eduardo Martínez del Campo.

Plano difundido por el área de Movilidad de las calles afectadas por la Zona de Bajas Emisiones de Burgos.ECB

En cuanto a los puntos solo de entrada, hasta 6 se han definido, se establece la colocación de cámaras en la calle Condordia-avenida del Cid, calle Hortelanos-San Lesmes, calle Vitoria-San Lesmes- Gran Teatro, calle Calera-Burgense, calle Calera-calle Miranda, calle San Pablo-calle Miranda.

Por último, los seis de salida se instalarán en calle Cabestreos-calle San Esteban, Arco de San Esteban-calle San Esteban, calle San Gil-calle Trinidad, avenida del Cid-pasaje Radio Popular y avenida Arlanzón-calle Gran Teatro.

La ciudad debía haber tenido lista la Zona de Bajas Emisiones antes del 31 de diciembre de 2024 y haber instalado para esa fecha los elementos de acceso y control. Sin embargo, sentencias judiciales, la redacción de una ordenanza específica y la publicación de un nuevo concurso para las obras de instalación de los reguladores de tráfico han provocado que sea este agosto de 2025 cuando haya entrado a funcionar.

El equipo de Gobierno actual tuvo que hacer frente al 100% del coste, al peder los 2,6 millones de fondos europeos, concedidos en el pasado mandato, cuando una sentencia tiró por tierra los planes del anterior bipartito (PSOE y Ciudadanos), al declarar nulo el concurso de adjudicación de las obras por no contar con normativa municipal que amparase la ZBE.

El coste de todo este despliegue ha supuesto un gasto de 3,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Burgos abonará en solitario.

Población residente

Otros datos de interés de la Zona de Bajas Emisiones de Burgos, además de que la moratoria para sancionar quedó establecida en 18 meses desde su entrada en vigor, está en el hecho de que se calcula que los residentes afectados son 6.440 habitantes, un 3,69% del total de burgaleses del término municipal.

Actualmente, se estima que se realizan 85.528 viajes diarios por el espacio delimitado por la ordenanza y se calcula que la gran mayoría, 65.325, corresponden a no residentes. Si se tiene en cuenta únicamente los viajes que se realizan en vehículo privado, se especifica en el texto del borrador que son 11.028 viajes diarios de un total de 7.255 vehículos de no residentes.

Según el último anuario estadístico de la Dirección General de Tráfico, publicado a mediados de este año, pero con datos de 2024, en la provincia de Burgos existen 56.624 turismos sin distintivo. 1.652 contarían con etiqueta ‘Cero emisiones’, 8.989 tendrían acceso a la ‘Eco’, 66.172 a la ‘B’ y otros 64.434 a la ‘C’.