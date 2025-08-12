Burgos prevé licitar la reforma de la sede de Protección Civil de Burgos para septiembre

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La licitación de las obras para rehabilitar la sede de la Agrupación de Protección Civil será inminente. Así se deduce de las palabras del concejal de Hacienda y Contratación, Ángel Manzanedo, que explicaba que los pliegos ya tienen el visto bueno de la asesoría jurídica, tras la reunión ordinaria de la Comisión municipal de Hacienda.

«Vamos a acelerar lo máximo posible e igual para septiembre ya pueden estar publicados en la plataforma de Contratación del Estado», indicaba el popular.

El proyecto de reforma de esta edificación, con entrada por la calle Juan Bravo en el polígono de Río Vena, ya está redactado desde hace meses, por parte de los arquitectos del estudio Barrio y Cameno, y el presupuesto de 2025 incorporó partida para esta actuación, en la última modificación del presupuesto, a instancias del grupo municipal de Vox. De esta manera, las obras podrían ejecutarse entre 2025 y 2026, según las previsiones que maneja el equipo de Gobierno.

La reforma de este inmueble municipal, que ahora tiene oficinas en desuso, permitirá ganar espacios para la labor de los voluntarios y vendrá acompañada de medidas que mejorarán la eficiencia energética. La actuación prevista parte de un presupuesto base de licitación de 1.324.923 euros con impuestos incluidos.

De acuerdo al proyecto, al que ha tenido acceso este periódico, la reforma del local existente permitirá resolver múltiples deficiencias, entre ellas la existencia de humedades y filtraciones que vienen de la cubierta, así como renovar los acabados interiores para adaptar los espacios a las necesidades actuales propias de su uso como sede de Protección Civil Municipal.

En cuanto a las medidas de eficiencia energética con la idea de reducir el consumo, la propuesta plantea trasdosar los paramentos de fachada con aislamiento térmico en el contorno del edificio, así como aislar en el techo del aparcamiento para que la temperatura de la planta baja no se transmita a la primera donde estarán los espacios de trabajo y reunión de los voluntarios.

Ecoparque Cortes

Por otro lado, durante la reunión de la Comisión de Hacienda se dio cuenta de los avances para sacar a arrendamiento la planta de machaqueo y aprovechamiento de escombros de la construcción, que está ubicada en el Ecoparque de Cortes.

Esta instalación está en desuso desde hace al menos cinco años, según la información trasladada por Manzanedo, que explicaba que el objetivo del equipo de Gobierno es sacar una rentabilidad a este espacio, igual que ocurre con los locales de hostelería que son de titularidad municipal. En este caso, se ha previsto sacar adelante una concesión pública para explotar esta planta por 3.000 euros de canon mensual, con los impuestos incluidos (2.479 euros más IVA).

El concejal del equipo de Gobierno espera que empresas del sector de la construcción se interesen por sacar adelante este espacio que permitiría poner en valor el escombro y tratar adecuadamente los residuos que se generan de las obras.

Además, en la Comisión de Hacienda se ha tratado sobre el último informe del periodo medio de pago a proveedores, el correspondiente al trimestre que va de abril a junio. Según indicó Manzanedo, se ha mejorado los datos con respecto al mismo periodo de 2024. En concreto, en abril se pagaron las facturas registradas en un plazo de 7,81 días, en mayo en 11,96 días y en junio en 9,12 días de media. «Vamos en el buen camino para lograr una buena gestión en el Ayuntamiento y el tiempo medio de pago es uno de los indicadores positivos», añadió.