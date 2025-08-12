Un año de retraso para cerrar el realojo del poblado del Encuentro

Imagen de las últimas familias de El Encuentro en la visita realizada a la remodelación de los bungalows ya desalojados en marzo de este año.©Tomas Alonso

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El cierre del poblado de El Encuentro, el único que queda en pie de Castilla y León, se atasca en su fase final. Quedan seis familias, 12 adultos y ocho niños, en los bugalows destartalados de una solución habitacional provisional que se prolonga desde hace dos décadas. Pero el proceso de adquisición de las seis últimas viviendas se ha prolongado por un año. El desalojo de los últimos del Encuentro estaba previsto para finales del año pasado, pero «ha pasado casi un año desde que se anunció como prioritario por parte del equipo de Gobierno y no se ha producido», remarcó la edil del PSOE, Sonia Rodríguez.

El proceso de adquisición de las últimas seis viviendas se ha ido dilatando en el tiempo. De siete propietarios que acudieron a la convocatoria de compra del Ayuntamiento de Burgos sólo quedan cuatro. El resto ya no están disponibles. «Lo que queremos es tener adecuadas las seis viviendas que se necesitan para realojar a las seis familias a la vez porque no queremos dejar a nadie allí», remarcó la concejal de Servicios Sociales, Mila del Campo.

Reconoce que de los inmuebles previstos quedan cuatro el resto «o se han vendido con anterioridad o no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad». Añade que tienen cuatro y buscan las dos que faltan para cerrar el proceso de realojo y espera que «se resuelvan en breve las cuestiones necesarias para realojar a todas las familias, es algo en lo que llevamos trabajando muchos meses y esperamos que sea ya», explica. Sin fecha para cerrar el realojo la esperanza es que se cierre antes de terminar el año. El año pasado el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos contaba con un presupuesto de mas de 600.000 euros para adquirir estos inmuebles. Además se plantea que la demolición y acondicionamiento del espacio que hoy sustenta las últimas chabolas tenga un coste de un millón de euros.

Mientras tanto el PSOE denuncia el estado actual de abandono en el que viven las familias que siguen en el último poblado chabolista de Castilla y León. «Hay un informe del Ayuntamiento de diciembre de 2022 que reconoce que el espacio físico se encuentra muy degradado y no ofrece condiciones higiénico sanitarias adecuadas para las familias que aún residen allí». Se enumera el deterioro de los bungalows, los desperfectos del entorno, los derribos de viviendas sin completar, instalaciones eléctricas y de agua con averías y presencia de insectos y roedores. «No se ha hecho nada por aliviar esta situación, el equipo de Gobierno sigue insistiendo en comprar esas viviendas, hacer el realojo y luego abordar la limpieza pero mientras tanto no se hace nada por aliviar esta situación», denunció.

Para la concejal socialista la situación es de «abandono de estas familias» por un «equipo de Gobierno que es absolutamente incapaz de culminar este proceso porque no se compran viviendas, no se arregla el poblado, no se limpia, y cada vez hay más residuos, no hacen ni una cosa ni la otra».

Mila del Campo responde a Rodríguez que «somos conscientes de la situación, he visitado el encuentro, soy consciente de la realidad de las familias y estamos dando pasos para conseguir las viviendas que faciliten su desalojo cuanto antes».

La iniciativa del Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Castilla y León arrancó en el año 2021 cuando había 39 familias en situación de vulnerabilidad. Entre el año 21, 22 y 23 se adquirieron 26 viviendas con el realojo de 31 familias con esos inmuebles adquiridos en un concurso que nunca fue fácil de tramitar. Se sumaron también inmuebles del programa Dual y se ha conseguido, hasta ahora, realojar a 109 personas.