Detenido el autor de las cuchilladas a un joven en una pelea en Burgos

Era cuestión de horas que acabara en el calabazo de la comisaría de la Policía Nacional, ya que los agentes lo tenían identificado desde poco después de que acuchillara a un joven de 23 años la madrugada del pasado domingo en la zona de ocio de Las Bernardas. Y así ha sido.

La Policía ha detenido al autor de las cuchilladas al joven con el que mantuvo una pelea y que acabó con dos heridas, en la espalda y en el brazo, y unas horas ingresado en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). La Policía le investiga por un posible delito de lesiones graves, a la espera de que pase a disposición judicial en las próximas. Será en ese momento, cuando el juzgado decida por qué delito se le investiga.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado domingo 10 de agosto. El centro de operaciones del 1-1-2 recibe una llamada a las 3.17 horas en la que se alertaba de una agresión en la calle Las Calzadas, aunque más en concreto, la trifulca se estaba desarrollando en la plaza de Las Bernardas, una de las zonas de ocio nocturno de la capital.

En el aviso al servicio de emergencias se informaba de que un joven había resultado con heridas en la espalda y en un brazo como consecuencia de una agresión con un arma blanca.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisaba del incidente a la Policía Nacional y a la Policía Local, así como a Sacyl-Emergencias Sanitarias, que moviliza una UVI móvil. En el lugar, el personal sanitaria atendió a un joven de 23 años que posteriormente fue trasladado en UVI móvil al Hospital Universitario de Burgos.

La pelea se había originado entre dos grupos de personas. Cuando parecía que todo había terminado, uno de los implicados que había abandonado el lugar, regresó con un cuchillo y le asestó dos cuchilladas a un joven del otro grupo, Inmediatamente, se montó en un vehículo y abandonó el lugar. Tras acudir al lugar agentes de la Policía Nacional, que contaron con la colaboración con dotaciones de la Policía Local, no tardaron en tener identificado el vehículo y al autor de la agresión, así como a las personas que habían participado en la pelea.