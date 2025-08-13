Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Festival EnClave de Calle será nuevo el encargado de inaugurar el curso cultural de la capital burgalesa. La cita, que comenzaba su andadura en el año 2000, celebra este septiembre su edición vigesimocuarta. «Se celebrará del 11 al 14 de septiembre y tendrá lugar en los espacios habituales: Paseo de la Isla, paseo del Espolón, Cuatro Reyes, Plaza de la Libertad y en el Paseo Sierra de Atapuerca».

Así lo avanzó el concejal de Cultura, César Barriada, quien explicó que una docena de compañías llenarán las calles del centro de la ciudad con sus espectáculos teatrales.

En esta nueva edición, Barriada destacó la construcción con cartón de una réplica de la Catedral a cargo del artista francés Oliver Grosset. «Smurfit Westrock se encargará de aportar los materiales necesarios para levantar una portada de la Seo burgalesa», apuntó el concejal. El artista galo contará para su creación «con las manos de los voluntarios de la Federación de Fajas y Blusas de la ciudad».

La construcción se desarrollará del 4 al 14 de septiembre en diversas fases. «La primera de ellas tendrá lugar del 4 al 11 y serán los voluntarios quienes configuren los diferentes elementos que formarán parte de la obra».

A partir del día 11, voluntarios y burgaleses que lo deseen realizarán el levantamiento del elemento y el día 13 habrá diversas propuestas teatrales en la zona «aprovechando el espacio y poniendo en valor los tres Patrimonios de la Humanidad de la capital burgalesa». Será a partir de las 20 horas. Ya el domingo se llevará a cabo la deconstrucción de la Catedral creada con cartones.

Para desarrollar esta réplica de la Catedral, así como el puente que se creará en Covarrubias en las mismas fechas, se van a utilizar 3.000 cajas de cartón de dos modelos diferentes. «Todas las cajas están hechas con material reciclado y tiene un peso de un kilo», apuntó Luis Mínguez, técnico de la firma burgalesa.

Por otra parte, en el Paseo de la Isla se instalará el mítico Circo Ronaldo. «Se trata de uno de los más antiguos del mundo, con más de doscientos años de antigüedad y con representaciones circenses de gran nivel».

En la Plaza de la Libertad y destinado a los más pequeños, habrá diversos espectáculos de teatro, música y circo, así como diferentes propuestas para público familiar en el Paseo del Espolón y Cuatro Reyes. En total, el presupuesto del festival para este año asciende a 140. 000 euros.