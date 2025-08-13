Burgos arranca la mejora de la señalización turística en sus calles

Unos ciclistas se interesan por la señalización turística, en un poste que tiene distintos tipos de letreros.TOMÁS ALONSO

El proceso de diseño de la nueva señalización turística, que incorporará utilidades digitales para acceder a más información, arranca con la adjudicación en favor de la empresa Sismotur S.L.

Este lunes se hacía público el resultado del proceso de contratación para la elaboración del modelo y de un manual de señalización turística peatonal digital de la ciudad de Burgos.

Si salió a licitación por 39.879 euros, la firma mencionada ha resultado beneficiada por presentar una oferta a la baja, que permitirá firmar 27.830 euros, con impuestos incluidos. Esta actuación cuenta con financiación de los fondos europeos concedidos en el Plan de Sostenibilidad Turístico en Destino (PSTD).

El plazo para entregar el trabajo, que consiste en realizar un estudio previo y planificar una estrategia de señalización turística peatonal en la ciudad de Burgos, es de tres meses. La fabricación de las señales y su colocación quedará para una siguiente fase en un tiempo que todavía no está concretado.

La última renovación de la señalética turística de Burgos se llevó a cabo en el año 2010 en la zona peatonal de la ciudad. Ha pasado el tiempo y en estos 15 años, el casco histórico ha sufrido transformaciones importantes en su urbanismo y han surgido nuevos recursos, itinerarios y espacios para el turismo.

A esta señalización se une otra u otras residuales de otros proyectos que «adolecen de mantenimiento, confunden al visitante y distorsionan el paisaje urbano». Por otro lado, una de las quejas de los peregrinos que transitan por la ciudad es la falta de señalización del Camino de Santiago en el tramo urbano en las dos entradas principales y en una entrada alternativa cada vez más frecuentada.

Desde la Concejalía de Turismo, se indica que, por estas razones, se hace imprescindible una revisión del estado de toda la señalización peatonal, adoptar un modelo, un manual y un sistema de gestión de señalización turística que permita incorporar a medio plazo tecnologías de señalización inteligente.

El objetivo es conseguir una mejor imagen de la ciudad y poner en valor los recursos turísticos, aumentando la calidad del destino.

La señalización física incorporará tecnologías de señalización inteligente. Según establece el pliego de condiciones, «el adjudicatario propondrá la integración de dispositivos basados en tecnología de Bluetooth LE, beacons, NFC, códigos QR, entre otros, para permitir el acceso a contenidos de valor añadido».

La nueva señalización se instalará en los principales recursos monumentales del centro histórico, en las estaciones de tren y autobuses, los monumentos fuera del centro histórico y Camino de Santiago a su paso por el término urbano.