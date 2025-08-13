Urbanismo gasta el 60% del presupuesto para adquirir fincas en el Pueblo Antiguo de Gamonal

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El área de Urbanismo ya tiene concretada la cantidad de metros cuadrados del suelo ofertado en el Pueblo Antiguo de Gamonal, un total de 1.245, así como la cantidad a destinar de acuerdo a la oferta de los propietarios: 299.269 euros.

Finalmente, solo se ha logrado emplear el 60% de los fondos asignados por el Ayuntamiento de Burgos al segundo proceso de compra de suelo (500.000 euros), por lo que se entiende que ya no habría más interés por «vender a estos precios que puede ofrecer la ciudad». El destino de todo el suelo adquirido es destinarlo a edificar vivienda joven y seguir adelante con el proyecto Distrito Joven, que ha planteado el actual equipo de Gobierno.

Así lo informaba el alcalde en funciones, Juan Manuel Manso, tras la última reunión de la mesa de contratación en la que se resolvieron los problemas de la semana pasada. De las cinco fincas ofertadas, en el caso de una, faltaba documentación administrativa que ya se ha presentado para que el procedimiento pueda seguir su curso.

Ahora se abre un plazo de comprobación de todos los datos presentados por los particulares, ya que entre las 5 propiedades hay 18 dueños, y como ha indicado Manso, la multipropiedad complica en ocasiones toda la tramitación de escriturar el suelo. De hecho, del primer procedimiento que se realizó a finales de 2024, que afectó a 6 fincas y 1.877 metros cuadrados, todavía quedan parcelas por registrar.

Cuando el proceso administrativo concluya, se revisarán los terrenos adquiridos y se estudiará si hay alguna parcela colindante que pueda ser de interés municipal para desarrollar un proyecto más interesante para esas viviendas jóvenes destinadas al alquiler. «No vamos a proseguir con más ofertas, porque vemos que no hay más interés, solo en el caso de que se pudiera establecer algún procedimiento negociado por algún solar que en particular sea interesante», concretaba, a la vez que recordaba que han sobrado 200.000 euros que podrían destinarse a esta finalidad o bien pasar a remanentes para otras inversiones pendientes.

La finca más grande ofertada, en este segundo proceso, es de 342 metros cuadrados de edificabilidad y Manso calcula que ya daría para algo interesante como cuatro apartamentos para jóvenes de 70 metros cuadrados útiles. En este caso, se podrá adquirir al precio base de licitación de 254,61 euros y, por tanto, el coste que asumiría el Ayuntamiento de Burgos es de 87.076 euros.

Otra de 261 metros cuadrados de edificabilidad se ha ofertado por un precio más barato, 229,15 euros, y, por tanto, su precio asciende a 59.808 euros. Una tercera cuanta con 249 metros cuadrados con un precio de 229,15 euros y de completarse su adquisición los propietarios ingresarán 57.058 euros. La cuarta, ordenada por dimensiones, es de 207 metros cuadrados y en este caso han ido al precio bases de 254,61 euros, así que el valor es de 52.704 euros. La quinta de las incluidas es de 186 metros cuadrados y el propietario ha ofertado un precio más bajo (229,15 euros) hasta los 42.621,90 euros.