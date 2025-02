El Proyecto Distrito Joven de Gamonal aspira a 20 millones para 80 viviendas

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno ha aprobado el plan de actuación integrado del Proyecto Distrito Joven Gamonal como paso previo imprescindible de cara a presentarse a la convocatoria de fondos europeos. La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, ha explicado que se prevé concurrir al programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para los años 2021 a 2027, que financia planes de actuación integrados (PAIs) de entidades locales en el marco del desarrollo urbano sostenible.

Como ya adelantó la alcaldesa, Cristina Ayala, hace varias semanas el objetivo es desarrollar una inversión en el Pueblo Antiguo de Gamonal de 20 millones de euros que permitiría dotar a la zona de 80 viviendas protegidas para jóvenes por una cantidad de 16 millones. Los otros 4 se destinarían a renovaciones de la urbanización y la creación de una comunidad energética para que viviendas y negocios de la zona se abastezcan con energías limpias. Otra parte de los recursos estará destinada a equipamientos sociales para que la «zona quede renovada en su totalidad». El 60% de la inversión correría a cargo de fondos europeos y el otro 40% sería municipal.

La convocatoria no se resolverá hasta los meses de octubre o noviembre y hasta que no se conozca si se tiene éxito en la captación de fondos no se comenzaría con las actuaciones que quedarían para 2026 y el plazo de ejecución se alargaría hasta 2029 «siempre supeditado a obtener esas partidas».

El equipo de Gobierno considera prioritaria estas mejoras en el barrio de Gamonal, pero no se atreven a dar detalles sobre qué pasará con el proyecto de no obtener fondos europeos, es decir, qué actuaciones las podría asumir el Ayuntamiento en solitario y en qué plazos se podrían manejar, dado que se abordarían las distintas cuestiones en varias anualidades.

El plazo para presentar el proyecto a Europa finaliza el 28 de febrero, según comentaba el edil de Urbanismo, Juan Manuel Manso, en una rueda de prensa del pasado 14 de enero.Según dijo, «se está terminando de redactar el contenido del plan que son más o menos estas cuatro líneas maestras».

El programa Distrito Joven está vinculado al plan de Talento del Ayuntamiento e Burgos, que coordina la propia Andrea Ballesteros, que ha indicado que se da por finalizada la etapa de presentación a distintas entidades y asociaciones para recoger sus propuestas. De esta manera, concreta que el borrador está completado y está pendiente de «revisarlo con la alcaldesa».

Por otro lado, en la reunión semanal del equipo de Gobierno del PP se ha dado el visto bueno a las bases de los premios Ciudad de Burgos para el año 2024, unos reconocimientos que se pusieron en marcha en el año 2011. En concreto, son cinco categorías, incluyendo la categoría nueva del pasado año a un proyecto innovador de Formación Profesional, así como el título de Embajador.

Recargas de tarjetas

Por último, el equipo de Gobierno se ha defendido de las críticas realizadas este miércoles por el grupo municipal socialista en relación con el sistema de recarga de tarjetas de los autobuses. Desde el PSOE se indicaba que había largas colas en los centros cívicos y se hablaba de fallos del sistema que hacían que las recargas de dinero no fueran inmediatas.

De las 1.833 recargas que se realizaron el miércoles hubo 24 fallidas, por lo que el porcentaje es del 1,3%. «La tónica general no son los fallos, al final el porcentaje es muy bajo», asegura, tras consultar los datos facilitados por el Servicio Municipalizado de Transportes.

De esta manera, la popular quiere trasladar tranquilidad a los usuarios y asegura que solo cuando se detecta fallo el dinero puede tardar dos días en llegar, por tanto, indica que no es un problema generalizado como has querido hacer ver los concejales del PSOE.