Manso lamenta que Parralillos se quede sin más ayudas para su regeneración urbanística

El alcalde en funciones y concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, lamenta que la urbanización de Parralillos haya perdido la oportunidad de convertirse en Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERREP) para acceder a importantes ayudas públicas para su regeneración urbana.

Manso hacía este comentario tras ser preguntado si el Pueblo Antiguo de Gamonal podría acceder a este programa para 2027, dado que ya no lo conseguirá Parralillos. El popular entiende que para acceder a este tipo de programas, como el que todavía no ha concluido en San Cristóbal o el que se llevó a cabo en Río Vena, se necesita del consenso vecinal, que tiene que poner una parte de la inversión, más allá de las ayudas de todas las administraciones. Por tanto, entiende que no sería, en este momento, viable para esta zona de Gamonal, donde el Ayuntamiento está intentando conseguir fondos europeos para esa regeneración del barrio.

Volviendo a lo sucedido en Parralillos, el concejal explicaba que ha sido decisión «unilateral» de los vecinos comenzar con la rehabilitación de sus bloques, sin esperar a 2027, cuando se contaba con el compromiso de la Junta de Castilla y León de invertir a través del programa ERREP. «Han actuado libremente, no estoy criticando la decisión, pero va a tener sus consecuencias porque la Urbanización de Parralillos es un espacio privado de uso privado y, por tanto, difícilmente el Ayuntamiento puede invertir dinero público en esas condiciones», explicaba.

Los vecinos de Parralillos han acudido a créditos particulares, así como a las ayudas que concede la Junta de Castilla y León para mejorar la eficiencia energética de los bloques de vecinos. Según explicaba el concejal, cuentan con una ayuda de la administración para financiar al 50% este tipo de obras. Sin embargo, la mejora de la urbanización exterior no está incluida y con un ERREP se podría haber llegado más lejos, en opinión del responsable de Urbanismo.

El edil recuerda el tiempo perdido por los técnicos de Urbanismo y Servicios Sociales que elaboraron una memoria sobre Parralillos que ya había servido para tener el compromiso de la Junta de cara a comenzar a invertir para el año 2027.