La Dirección General de tráfico pone en marcha un conjunto de medidas con motivo del puente del 15 de agosto 2025, que entran en vigor desde las 15 horas del jueves 14 de agosto, hasta las 24 horas del domingo 17 de agosto. Las Fuerzas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán la vigilancia en tramos de carreteras en los que se prevé una mayor afluencia de vehículos. La DGT se prepara poniendo en marcha una serie de medidas especiales de regulación, ordenación, y vigilancia del tráfico, ya que el número de desplazamientos en nuestra provincia podría alcanzar los 122.000 traslados.

La operación especial coincide con el cambio de quincena, cuando muchas personas regresan de sus vacaciones, mientras que también aumentan los desplazamientos cortos de quienes han realizado una escapada durante estos tres días de puente. Independientemente de si se trata de trayectos largos o cortos, las carreteras se verán especialmente concurridas durante la noche y la madrugada, según anticipa la DGT.

Para una mayor fluidez de los vehículos, se paralizarán todas aquellas obras que se realizan en la Red de Interés General del Estado, cuando afecten a la plataforma de la carretera y a su zona de influencia.

También informan que el domingo 17 de agosto desde las 16:00 horas hasta las 21:00 horas no podrán circular los vehículos de transporte de mercancías peligrosas y transportes especiales en varios tramos de la A-1, AP-1 y N-1, dirección Vitoria. No obstante, en otros momentos de la operación especial las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, tomarán las medidas oportunas, incluso la inmovilización temporal, si las circunstancias del tráfico así lo aconsejan.

Durante estos días queda totalmente prohibidas cualquier prueba o actividad deportiva que implique ocupación de la calzada o arcenes.