Controlado un incendio que afectó a la empresa de contenedores Conbur en Villalonquéjar

Una densa columna de humo negro se elevaba esta tarde desde la zona más al sur del polígono de Villalonquéjar señalando el lugar en el que una nave de una empresa dedicada a la recogida de escombros en contenedores comenzó a arder.

Tras la intervención de los servicios municipales de extinción de incendios, el fuego ha quedado controlado pasadas las 20:45h.

Las llamas afectaron a palés de madera y otros elementos combustibles del interior sin que se hubieran elevado a la cubierta de la nave, aunque sí estuvieron generando un denso humo de color oscuro.

Junto a la nave de Conbur, en una parcela que comparten cinco empresas tienen su actividad Carburos Metálicos, Mecanizados Especiales, TDN y MaBuVi. La logística TDN cuenta con las instalaciones de mayor superficie en ese punto del polígono.

Ninguna de ellas ha resultado afectada por el incendio en Conbur.

Las llamas afectan al interior de la nave de la empresa Conbur Contenedores Burgaleses, donde trabajan ya dotaciones del cuerpo de bomberos de Burgos. A este punto de la calle Merindad de Sotoscueva también se ha trasladado la Policía Local, que como medida de seguridad, ha cortado al tráfico la vía en su totalidad entre las glorietas de la calle Condado de Treviño y la avenida de la Industria.

Los equipos de emergencia trabajan en el lugar para controlar el siniestro y garantizar la seguridad en la zona. También se unieron al operativo efectivos de la Policía Nacional.