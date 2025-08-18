Un SUV repostando en uno de los puntos de recarga de Zunder ubicado en la calle del Carmen.ÓSCAR CORCUERA

La transición lleva tiempo en marcha y la reciente implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Burgos, aun con la moratoria de 18 meses promovida por el Ayuntamiento, ha propiciado un cambio de paradigma a la hora de comprar coche. Pese a los precios, prohibitivos en muchos casos, lo cierto es que la demanda vehículos híbridos y eléctricos se ha disparado considerablemente a lo largo de este año. Y seguirá subiendo, de forma escalonada, durante los próximos meses.

«La primera opción que estamos ofreciendo, dependiendo de cómo ande el cliente, es la híbrida», asegura Carlos Arce, presidente de la Asociación de Concesionarios de Burgos (Aconauto), a sabiendas de que «el avance es lógico y el diésel será algo cada vez más residual». Y aunque «el eléctrico en proporción sigue siendo más caro», uno de los principales escollos a la hora de decantarse por un turismo cien por cien ecológico es la escasez de puntos de recarga rápidos en la ciudad.

«El problema es que hay mucha gente cuyo coche duerme en la calle». Partiendo de esta premisa, Arce señala que no todo el mundo tiene la opción de disponer de un punto de recarga en casa. Por lo tanto, «para esas personas no tenemos alternativa ahora mismo».

Lo que Aconauto plantea, dadas las circunstancias, es habilitar un mayor número de puntos de recarga rápida. Por ejemplo, «en los polígonos y en zonas con un volumen alto de vehículos aparcados». De esta forma, se podría «ayudar a la gente que no tiene plaza de garaje» y, en paralelo, se favorecería la compra de este tipo de vehículos porque «si haces bien los números el coste acaba siendo amortizado».

«Cuando vayan llegando más marcas chinas crecerá la oferta y podría haber más demanda» Carlos Arce, presidente de Aconauto

La clave, a la hora de vender, reside en que «el cliente esté mejor asesorado». Para el presidente de Aconauto, conviene «escucharle para saber lo que busca». En estos momentos, la adquisición de coches eléctricos parece orientada al desplazamiento urbano. Siempre y cuando, eso sí, exista la posibilidad de «cargar cada dos o tres días».

Si algo salta a la vista, tal y como reflejan los datos recabados por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), es que las ventas de turismos híbridos y eléctricos han experimentado un enorme repunte en la provincia de Burgos a lo largo del último año. Hasta el pasado mes de julio, se matricularon 287 híbridos enchufables. Es decir, un 175,9% más respecto al ejercicio anterior. Llama la atención, además, el volumen de ventas durante el último mes de referencia. Si se compara con el mismo periodo 2024, el incremento alcanza el 510% tras pasar de 10 a 61 unidades.

También aumentan, aunque en menor medida, las matriculaciones de coches eléctricos. Durante los siete primeros meses del año se comercializaron 198 vehículos, lo que se traduce en una subida del 36,5%. Y si tomamos únicamente julio como referencia, se puede apreciar un incremento del 110%. Por su parte, los coches de gas continúan siendo una opción más minoritaria pero también al alza, con un total de 105 unidades vendidas entre enero y julio que, en términos interanuales, reflejan un aumento cercano al 4%.

«La tendencia es imparable», advierte Arce mientras incide en que «el coche eléctrico va a llegar y habrá alternativas razonables, sobre todo en la ciudad». Tanto es así que ya empieza a haber «precios razonables», principalmente en marcas asiáticas. Ante tal situación, los fabricantes europeos se están viendo obligados a abaratar sus modelos para seguir compitiendo con ciertas garantías.

Puede que los concesionarios prevean, con conocimiento de causa, un mayor número de ventas de vehículos híbridos y eléctricos de aquí en adelante. Lo normal, sin duda, pese a tratarse de «una transición que va a costar». En cualquier caso, el presidente de Aconauto advierte que el volumen total de matriculaciones no se incrementará de forma significativa. Ahora bien, tampoco se le escapa que «cuando vayan llegando más marcas chinas crecerá la oferta y podría haber más demanda».

El grueso de las operaciones con turismos de segunda mano se sigue concentrando en los modelos de más de 15 años

Mientras tanto, el mercado de ocasión se mantiene más o menos estable. Según las estadísticas que maneja Faconauto, se vendieron hasta el pasado mes de julio 9.811 vehículos (8.328 turismos y 1.483 comerciales). Eso se traduce en un ligerísimo aumento del 0,1% en relación a 2024. Sin embargo, la diferencia supera el 9% si se toma como referencia el ejercicio previo.

No pasa por alto la patronal de los concesionarios españoles una realidad incontestable: la pérdida de poder adquisitivo que impide comprar vehículos relativamente nuevos. En este sentido, fuentes de Faconauto revelan que «el grueso de las operaciones con turismos de segunda mano se sigue concentrando en los modelos de más de 15 años, protagonistas de las operaciones entre particulares». Si hablamos de porcentajes, se ha podido acreditar que «tras crecer un 7,3% en junio y acumular una subida del 3,5% en lo que va de año, aglutinan más del 41% de las ventas totales, con un volumen de 520.917 unidades hasta julio».