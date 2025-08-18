La Feria del Automóvil sigue en el limbo: «Funcionaba bien, pero no la quieren»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El «enésimo intento» no sirvió de nada y la Feria del Automóvil seguirá sin celebrarse. Al menos este año, mal que pese a la Asociación de Concesionarios de Burgos (Aconauto). Tras la negativa del Ayuntamiento a celebrar el evento antes o después de las fiestas de San Pedro en el paseo Sierra de Atapuerca por coincidir con otras citas, la patronal tenía la esperanza de poder trasladarlo a septiembre. Al final, ni eso.

Posponer más la fecha no resultaba viable. «A partir de octubre nos arriesgamos a que haga malo y desistimos», asegura el presidente de Aconauto, Carlos Arce, tras lamentar una vez más «la cantidad de requisitos que nos han pedido» mientras el equipo de Gobierno no dejaba de repetir que «el espacio estaba ocupado». Y aunque la feria «funcionaba bien», parece evidente que, por lo que sea, «no la quieren».

Al margen de lo que parece un desencuentro en toda regla, Aconauto también critica el lema elegido para los aparcabicis de la ciudad: ‘Menos coches, más salud’. «No estamos en contra de la bici ni mucho menos. Sabemos que es saludable, pero menos coches no significa más salud», esgrime Arce mientras espera una respuesta por parte del Ejecutivo municipal después de solicitar, a través de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), que «se revise ese eslogan».

«No sé cuántas fábricas de bicis hay en Burgos, pero de componentes de vehículos hay unas cuantas», enfatiza el presidente de Aconauto. Además, remarca que «la industria está haciendo un esfuerzo terrible para ser más limpia». Así las cosas, confía en que se dé una vuelta a ese eslogan bajo el convencimiento de que «no ha sido con mala intención».