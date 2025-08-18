Descubriendo el yacimiento arqueológico de Klounioq: Una ciudad celtibérica en el corazón de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Miembros del profesorado, estudiantes, personal administrativo y familiares de la Universidad Isabel I visitaron el pasado fin de semana el yacimiento arqueológico de Klounioq situado entre los municipios burgaleses de Quintanarraya e Hinojar del Rey.

La visita está enmarcada en el convenio de colaboración entre la universidad y el proyecto Klounioq, permitió al grupo universitario observar el trabajo diario que se realiza en el yacimiento arévaco, que incluye la limpieza, clasificación y etiquetado de los objetos culturales, materiales de construcción y restos biológicos y geológicos encontrados.

El encuentro tuvo como objetivo conocer de primera mano los trabajos de la campaña de excavación de este verano de la mano de los arqueólogos Luis Valdés, Álvaro Sánchez y el profesor Marcos Iturriaga.

Durante la visita, los expertos ofrecieron una visión detallada de la evolución de las excavaciones, destacando los hallazgos más significativos y los avances científicos logrados hasta la fecha. Así mismo conocieron la interpretación actual del yacimiento con la que trabaja el equipo de arqueólogos, pudieron contemplar algunas piezas encontradas y, finalmente, subieron al alto de ‘Los Castrillos’ para ver una panorámica completa de las dimensiones de la antigua ciudad arévaca.

Instante de la visita a los yacimientos.ECB

La firma de un convenio formalizada entre D-Argia (Asociación de Estudios de la Antigüedad y el Paleoambiente), promotora de la campaña de excavación de este verano en Klounioq, y la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, consolida las actividades arqueológicas, científicas y divulgativas programadas en el asentamiento arévaco y la participación de los estudiantes universitarios. Un marco de futuro para la protección y puesta en valor del yacimiento.

Ciudad arévaca

Klounioq se encuentra sobre los cerros conocidos como ‘Los Castrillos’, en los municipios burgaleses de Quintanarraya e Hinojar del Rey. Klounioq fue un importante enclave estratégico, situado en la divisoria de las etnias arévaca con la vaccea. Es citado por primera vez por Ptolomeo (Gr. II, 6, 55), al que seguirá Plinio (HN. III, 4, 26) que lo designa como el «confín de la Celtiberia».

La ciudad indígena se enfrentó al ejército romano republicano en dos asedios conocidos por las fuentes clásicas. Tito Livio recoge que en Klounioq, Pompeyo asedia a Sertorio en el 75 antes de Cristo. Y Dión Casio (39, 54) narra el asedio frustrado y la retirada de Metelo Nepote en el 56 antes de Cristo.

Estas citas han sido refrendadas por la investigación arqueológica con el descubrimiento de seis campamentos que circunvalan el castro, de norte a sur por el este (Valdés, L. et al, 2017).

Un siglo más tarde, la Clunia romana es un hecho, pero desconocemos cómo y cuándo pasó la aristocracia de Klounioq a la nueva ciudad que ocupa el vecino cerro de Alto Castro, en Peñalba de Castro.