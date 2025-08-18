Tres heridos en una colisión frontal entre dos turismos en la N-I, en Briviesca

Archivo - Sucesos.- Tres heridos en una colisión en la N-I en Briviesca.JCYL - Archivo

Tres personas resultaron heridas hoy en una colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 279 de la carretera N-I, a la altura de Briviesca (Burgos), en sentido Burgos.

El accidente se produjo a las 16.20 horas y desde el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León se avisó a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Sacyl movilizó un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico. Uno de los heridos quedó atrapado en el vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos.