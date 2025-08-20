Tamarón vuelve una vez más a contar su historia con orgullo y futuro

Publicado por Alba Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El 23 de agosto Tamarón vuelve a convertirse en escenario de su propia historia con la XV Representación de la Batalla de Tamarón, una recreación popular impulsada por la Asociación Cultural Tamarón que trabaja en ella desde 1986 para devolver a la visibilidad histórica y el pulso comunitario que merece el pueblo.

Se cumplen 988 años desde que tuvo lugar la Batalla de Tamarón, la cual ocurría en 1037 cuando el rey leonés Vermudo III murió en combate frente a las tropas de su cuñado Fernando, conde de Castilla y después de Castilla y León. Se trata de un episodio clave para entender la configuración política de la península, aunque este capítulo permaneció olvidado y un poco falseado por una parte de la historiografía.

Desde hace quince años los vecinos de Tamarón de todas las edades se unen a esta escenografía disfrazándose y dando vida a una historia que les pertenece, representando la batalla y reivindicando el valor cultural de este pequeño pueblo.

Susana Barriuso, presidenta de la Asociación Cultural Tamarón, señala que “cada año cuando la plaza se llena de tamaronenses recreando su historia, recordamos que la verdadera lucha no está solo en el pasado, sino en mantener viva la llama de un pueblo que no quiere desaparecer”.

La Asociación Cultural Tamarón piensa ya en la próxima edición en 2026, año del eclipse total de Sol, en la que este pueblo se encuentra en un lugar muy favorable para verlo y la vista también está puesta en 2037, ya que se cumplirán 1.000 años de su batalla.

“Estos próximos años serán una cuenta atrás hacia una conmemoración que debe situar definitivamente a Tamarón en el lugar que le corresponde dentro de la historia medieval peninsular”. Este es el objetivo de los organizadores de la representación de la Batalla de Tamarón. La asociación ya trabaja en ideas para reforzar el relato, la participación y proyección de este evento.

Este pequeño pueblo de Burgos, de tan solo 55 habitantes, vuelve a demostrar que no es el tamaño lo que define al pueblo, sino la capacidad de poder recuperar y contar su memoria.