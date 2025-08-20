Se disparan las defunciones en Burgos, con los nacimientos en mínimos históricos

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La provincia de Burgos registraba 2.657 defunciones hasta el pasado mes de junio. La cifra, sin suponer un récord (hito que aún se reserva la pandemia), evidencia un incremento notable respecto a los ejercicios anteriores, con el coronavirus ya como un mal recuerdo. En concreto, las muertes suben casi un 9% respecto al primer semestre de 2024, cuando alcanzaron las 2.444, y también rebasan las 2.527 acumuladas en junio de 2023.

Este pronunciado ascenso interanual ubica a Burgos en un lugar destacado en el mapa nacional. Lidera, de hecho, la clasificación por áreas con mayor aumento en este periodo, seguida por Zamora (8%), Canarias (7%) y Málaga (5%), las únicas zonas teñidas del rojo intenso con el que el Instituto Nacional de Estadística señala aquellas provincias que superan el 4% de alza. En el extremo opuesto, por ejemplo, se sitúan Navarra y Almería, con descensos del 4% en ambos casos.

Repunta así un dato que acumulaba tres años de caída consecutivos, tras romper su techo en 2020, cuando la primera mitad del ejercicio se saldó con 2.829 muertes. Si bien la cifra se desplomó en junio de 2021, con 'apenas' 2.323, rebotaba con fuerza en 2022 hasta alcanzar las 2.628 que en 2025 ha superado. Antes de la pandemia, el total acumulado en el primer semestre parecía estable en torno a los 2.400 fallecimientos. Así fue entre 2016 y 2019. No obstante, en 2010 rondaban los 2.100 y los dos millares a comienzos de siglo.

La estadística actualizada hoy por el INE permite remontarse hasta 1975, cuando, hasta junio, murieron 1.700 burgaleses. Los ochenta comenzaron con 1.500 y en 1990 la tendencia ascendente se consolidaba, superando las 1.900 defunciones en la primera mitad del año.

Más allá de la evolución temporal, lógica dado el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, el dato en cuestión destaca aún más al compararlo con el relativo a nacimientos, difundido a la par. Y es que la brecha entre ambos es cada vez mayor. Los alumbramientos se repliegan en Burgos hasta mínimos históricos.

Por segunda vez desde que el INE ofrece este registro no llegan al millar en los primeros seis meses del año. Junio de 2025 cerró con 995, la cantidad más baja desde 2013, un 0,5% menos que en 2024, inferior incluso a los 997 de 2023 -el suelo hasta ahora- y lejos de 1.323 de hace una década. Esta comparativa, de hecho, arroja un desplome del 25% desde 2016.

En contraste entre nacimientos y defunciones es, pues, llamativo. Basta calcular la media diaria para subrayarlo aún más: cada jornada de 2025 (siempre hasta el 30 de junio) morían 14 personas en Burgos frente a las 5 que llegaban al mundo.

En este último caso, el INE también detalla la distribución por sexo del nacido y por grupo de edad al que pertenece la madre. Así, cabe indicar que en lo que va de año nacían 475 mujeres y 520 hombres.

Los partos se concentran en la treintena: 318 madres tenían entre 30 y 34 años y 296, entre 35 y 39. 217 superaban los cuarenta y 242 eran veinteañeras. Además, se registraron 21 alumbramientos de progenitoras con entre 15 y 19 años, cuatro más que durante el mismo periodo del año pasado.

Por meses, como curiosidad, llama la atención el dato de febrero de 2025, el segundo mes con menos nacimientos de la última década, con 131, solo superado por el mismo mes de 2023, cuando se registraron 125.