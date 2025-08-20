Vox critica la "desidia" del PP ante los defectos del Mercado Norte provisional

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, Raúl Martínez, denunciaba la "desidia y dejadez" del PP en relación con la gestión del Mercado Norte provisional y, en particular, ante los graves defectos de la instalación. En particular, el edil lamentaba que comerciantes y ciudadanos hayan tenido que sufrir temperaturas disparadas, muy "lejos de la ideal", por una "mala planificación" del equipo de Gobierno.

Aseguraba que, además de suponer un riesgo para la salud, esta situación motivaba advertencias por parte de la Inspección de Trabajo, por incumplir las normativas de condiciones laborales. El concejal de la formación de Abascal, anterior responsable del área de Comercio, atribuye esta situación a la falta de previsión municipal, ya que "todos sabíamos de sobra" que la cámara de aire en la cubierta del edificio no sería suficiente para mitigar el calor en verano.

Así, Martínez criticó que la demora en la instalación de los equipos de aire acondicionado previstos, lo que llevaba a tener que recurrir a la contratación de ventiladores, de nuevo "mal gestionada", pues se formalizó un contrato de un mes que ha tenido que prorrogarse. Con todo, el edil de Vox insistía en que "el problema debe abordarse de raíz" y urgía relanzar la licitación, desierta en el primer intento, de la instalación de un sistema de climatización adecuado "para evitar repetir la misma situación el próximo verano".

"El Ayuntamiento, como responsable de la infraestructura, debe velar por el mercado y por sus comerciantes", aseveraba, para poner de manifiesto una singular contradicción, pues mientras la Inspección de Trabajo exige a los concesionarios de los puestos mejoras para cumplir la norma, la administración local no permite realizar las obras necesarias de forma independiente, ni instalar su propio aire acondicionado.

Vox extendía sus quejas al sorprendente giro de facturas de luz a los comerciantes correspondientes al consumo acumulado de hasta ocho meses. "¿No hay nadie que pueda emitir esos recibos cada mes, como es lógico y habitual?", se preguntaba el concejal, para lamentar el "incordio" generado por tener que hacer frente a "cantidades inasumibles" de una sola vez.

Además, Martínez añadía la falta de una rampa en el acceso de carga y descarga (elevado hasta 30 centímetros del suelo) al listado de deficiencias que el Ayuntamiento debe solventar "cuanto antes".