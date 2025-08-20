Polémica en Burgos por el registro de la Asociación de Vecinos Juan Yagüe

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Polémica en la comisión de Participación Ciudadana. Los concejales del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Burgos han mostrado su malestar al conocer la solicitud de inscripción en el registro municipal de la Asociación de vecinos Juan Yagüe.

Y es que para los socialistas, la entidad «lleva el nombre de una persona que se dedicó a asesinar y la Ley de Memoria Democrática no lo permite», tal y como señaló la concejal de la formación, Virginia Escudero. «Hemos pedido al equipo de Gobierno que advierta a la asociación sobre esta cuestión, pero les ha dado igual».

A este tenor, el concejal responsable del área, José Antonio López, asegura que «la asociación no está incumpliendo la normativa» y que el Ayuntamiento de Burgos «poco puede hacer cuando la entidad ha pasado ya el filtro del registro de entidades de la Junta de Castilla y León», entidad que «analiza el nombre y los objetivos y metas de las asociaciones».

Así, el concejal popular aclaró que «el nombre puede gustar más o menos», pero «la realidad es que la entidad cumple con la normativa vigente», sentenció.

Fiestas de los barrios

Por otra parte, y al respecto de las subvenciones de las fiestas de los barrios, Escudero denunció que «siguen sin llevarse a la comisión las justificaciones de los festejos de 2024» con lo que «eso implica para los barrios y para las subvenciones del año 2025».

La concejal recordó que «los barrios siguen sin cobrar ese dinero del año 2024 y no saben a qué atenerse con las fiestas de este año». Unas fiestas que «en su inmensa mayoría ya han celebrado prácticamente todos los barrios de la ciudad».

Sobre esta cuestión, el popular pidió a los socialistas que «dejen de crear malestar entre las asociaciones vecinales por enésima vez». Recordó que «desde siempre las entidades tiene que adelantar el dinero para la celebración de sus festejos» y señaló que «en cualquier caso, en este momento únicamente hay cuatro asociaciones pendientes de pago». Afirmó, además, que «desde los servicios técnicos se está dando preferencia a la resolución de esta situación».