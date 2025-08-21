Desencuentro entre Burgos CF y el Ayuntamiento por la reforma de El Plantío

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«No hay entendimiento». La reunión mantenida entre el Burgos CF y el equipo de Gobierno para abordar las obras de rehabilitación del estadio municipal de El Plantío no ha logrado que ambas partes llegasen a un acuerdo.

Visiblemente molesto e incluso apesadumbrado, el presidente del club burgalés, Marcelo Figoli, lamentaba que ambas entidades no unan fuerzas para desarrollar un proyecto «ambicioso que busca hacer un cambio radical para tener un estadio acorde al objetivo de crecimiento del club».

Figoli explicó que las ideas de mejorar El Plantío del Ayuntamiento de Burgos y del club van por caminos distintos. Mientras que la entidad deportiva apuesta por desarrollar el proyecto de reforma «de una sola vez», la Administración local «no está dispuesta a ello» y se enroca en «hacerlo por fases» arrancando por el Fondo Sur y la galería comercial y, a partir de ahí y en sucesivas fases, afrontar la reforma de la Tribuna y del Fondo Norte.

El Burgos CF, por su parte, ha presentado al equipo de Gobierno «un anteproyecto para hacer la reforma en una sola vez y construir de forma paralela un estadio provisional para el tiempo que duren las obras». Un documento que «hemos acompañado con una solución financiera que creemos que es muy razonable en caso de que el Ayuntamiento nos quiera acompañar en el proyecto».

Pero la propuesta no ha llegado a buen puerto. «El motivo no puede ser financiero porque hemos llevado una propuesta. No sabemos si es una cuestión política o si es una cuestión económica porque como equipo de Gobierno tiene otras prioridades», señala.

El planteamiento del club supone un desembolso «cercano a los cuarenta millones de euros», de los cuales Figoli propone que el Ayuntamiento, «con el apoyo de otras entidades públicas como la Junta o la Diputación, que hasta el momento no han aportado nada al club, nos acompañen con el cuarenta por ciento del coste».

Como club, «no podemos afrontar solos este proyecto» pero «está claro que por más que hablemos no nos vamos a poner de acuerdo», lamentaba el presidente del club. Figoli recordó que el Burgos CF «percibe un patrocinio de 900.000 euros anuales, de los cuales más de 500.000 se van en pagar el canon y el IBI del estadio, los gastos corrientes y el mantenimiento» dejando un «patrocinio real de menos de 400.000 euros con el que poco podemos hacer».

Figoli, en un instante de la rueda de prensa.TOMAS ALONSO

Una cuantía «alejada del más de millón y medio que perciben otros clubes de la ciudad con la octava parte de proyección mundial e interés que tiene el fútbol», criticó.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Burgos «tiene una mirada diferente de la obra», pero «es necesario que ambas entidades vayamos de la mano en una proyecto que por nuestra parte busca contar a medio plazo con un equipo en la élite y estadio acorde a las necesidades de la Primera División».

Sea como fuere, Figoli tiene claro que «las obras arrancarán en junio de 2026» y que el proyecto definitivo se presentará este «próximo mes de septiembre».

Lo hace, eso sí, sin decir que no a la posibilidad de crear un nuevo estadio desde cero. «Como club podemos hacerlo si así lo decidimos, pero no contar con el beneplácito del Ayuntamiento de Burgos en este sentido sería algo complicado», apuntaba.

Si la remodelación se desarrolla en fases, tal y como está previsto por el Ayuntamiento de Burgos, propietario del estadio, Figoli avanza que «habrá que realizar cambios en los contratos porque con el presupuesto de la primera fase no llega ni para hablar». Además, «será necesario hablar con La Liga para que nos den el ‘ok’ y poder seguir disputando los partidos en El Plantío».

Falta de ambición

Figoli es rotundo. Las administraciones burgalesas, al igual que las grandes empresas de la ciudad, «adolecen de ambición y eso me preocupa», asegura, al tiempo que se muestra «decepcionado» por «la falta de apoyo».

«No hay patrocinio de grandes empresas en este club», recordó, al tiempo que agradeció su compromiso y apoyo a las pequeñas firmas de la capital burgalesa que colaboran con el proyecto deportivo y especialmente «a una afición volcada con el equipo».

Un compromiso con el club, que a nivel personal «es total», aseveró Figoli, quien avanzó que la deuda de 5 millones «heredada de los Caselli se liquidará totalmente en los próximos dos o tres meses».

Y es que, el argentino quiso recordar que a su llegada a la capital burgalesa «nos encontramos con un club endeudado y que solo daba pérdidas» y que, tras año y medio a cargo del equipo «hemos logrado avanzar en un proyecto sólido tanto a nivel económico como deportivo» con «contratos más largos y futbolistas con proyección».

«A nuestra llegada nos encontramos una afición marcad por la apatía» y «nos tuvimos que ganar la credibilidad de los aficionados y de la ciudad», afirmó. El resultado «del trabajo es un club ilusionante con un sólido patrimonio futbolístico y una afición que nos acompaña agotando los abonos y dándonos permanente fortaleza».

Así, Figoli avanzó que sus tres metas a medio y largo plazo pasan por «contar con una plantilla y una cantera con solidez, el desendeudamiento completo y las ganas de crecer con las miras puestas en Primera División».