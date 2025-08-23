Un nuevo accidente múltiple en la AP-1 en Burgos colapsa la carretera N-I

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La AP-1 ha vuelto a registrar un nuevo accidente que ha obligado a desviar el tráfico por la carretera N-I, vía en la que se registran largas retenciones desde Rubena hasta Briviesca. Esta vez el accidente se ha registrado en el kilómetro 38 de la antigua autopista. Un accidente en el que se han visto implicados cinco vehículos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía el aviso del accidente a las 14.38 horas, con cinco vehículos que chocaron por alcance cerca de Briviesca, en dirección Vitoria.

Al lugar se desplazaron dotaciones de la Guardia Civil y Sacyl movilizó medios sanitarios para atender a dos personas con dolor en la espalda y en el cuello, que rechazaron el traslado de los servicios sanitarios. En este accidente se atendió a un menor de 14 años que posteriormente fue trasladado al hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

A continuación, se ha desviado el tráfico por la carretera N-I, lo que ha generado retenciones y circulación lenta entre Rubena y Briviesca, ya que es un fin de semana en el que hay tráfico intenso, especialmente en sentido Vitoria.

Colas de vehículos en la carretera que conecta Temiño con Monasterio de Rodilla y lleva a la N-I.ECB

También se ha desviado el tráfico por la carretera de Poza. Al igual que pasara en Semana Santa, en el lunes de regreso a comunidades que ese día aún era festivo, las colas de vehículos se prolongaban en poblaciones como Monasterio de Rodilla, localidad por la que intentaban acceder de nuevo a la N-I.

Por otro lado, un motorista ha resultado herido en San Pantaleón de Losa. Varias llamadas avisaban de un accidente en el kilómetro 18 de la BU-550, en San Pantaleón de Losa. Los alertantes indicaban que un motorista había sufrido una salida de vía, había caído por un desnivel a la altura del puente de piedra sobre el río Jara, y había quedado en unos matorrales.

El centro de emergencias 1-1-2 da aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de Burgos, bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl que envía una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario que ha acudido al lugar atiende y traslada al varón, de 22 años, en helicóptero sanitario al Hospital de Cruces.