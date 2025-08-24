FAMPA Burgos reclama un curso más la gratuidad de los libros de texto en etapas obligatorias

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

En apenas una semana finalizará el mes de agosto y para muchos comenzará la temida cuesta de septiembre con la vuelta al cole como protagonista. Y es que el curso 2025-2026 conllevará, por la inflación, una nueva subida de precios estimada del 2%. Este incremento supondrá que las familias tengan que desembolsar alrededor de 500 euros de media por cada hijo entre libros de texto y material escolar.

Aunque la subida respecto al año pasado no es drástica, en los últimos tres años el coste de la vuelta al cole se ha incrementado un 18%. Una carga que cada vez es más difícil de asumir para algunas familias, especialmente en un contexto en el que la capacidad de ahorro de los hogares continúa disminuyendo y tras la vuelta de las vacaciones más caras de la historia.

Así lo pone de manifiesto el comparador de precios en línea idealo.es. El análisis realizado por la web revela que el mayor gasto lo generan los libros de texto, con un precio medio de 365,64 euros, un 7% más que en 2024. Esta tendencia al alza no solo se limita al formato físico y es que los libros digitales también incrementan su precio, pasando de 182 euros el año pasado a 192,5 euros en 2025.

Lógicamente, no todas las familias tendrán que desembolsar la misma cantidad para la adquisición de los libros de texto. Influyen múltiples factores como el curso, el tipo de colegio y, especialmente, el programa Releo Plus, impulsado por la Junta de Castilla y León.

El programa benefició el pasado curso a 94.191 familias en la Comunidad y supuso una inversión de algo más de 15 millones de euros. Tal y como recoge la Consejería de Educación, casi la mitad del alumnado que cursa etapas obligatorias accede al uso gratuito de libros de texto. Por otra parte, la Administración regional otorgó el pasado curso a 14.570 familias de la Comunidad libros gratis, a pesar de superar los niveles de renta establecidos en la convocatoria.

No obstante, cabe recordar que quienes acceden a estas ayudas han de pagar los libros por adelantado y el dinero no llega hasta finales de año. Y es que, tal y como señala la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de centros públicos no universitarios de Burgos (Fampa), Cristina de los Mozos, el programa «debería revisarse por completo».

Para la federación, «lo idóneo sería contar con un banco de libros gratuitos para todos los alumnos en etapas escolares obligatorias» o «tomar como ejemplo el sistema andaluz en el que se da un cheque a las familias por el valor concreto de los libros y estas pueden decidir dónde comprar los libros», algo que, «además, favorecería a las librerías locales».

«Uno de los grandes defectos que presenta Releo es la incertidumbre a la que se ven sometidos quienes no se benefician de las ayudas en primera fase porque desconocen si quedarán ejemplares de sobra en el banco de libros y lo útil para las familias sería saberlo antes de comprarlos». De esta forma, «podrían aprovechar diferentes descuentos y promociones».

Fampa también ha reivindicado durante años y a la espera de una gratuidad universal, la necesidad de «revisar los límites de renta fijados» para que más familias pudieran acceder a las prestaciones y que «las familias que donan libros puedan tener acceso a ellos». Una cambio que se ha implementado este año, pero que «es a todas las luces insuficiente».

La Consejería de Educación ha elevado nuevamente el umbral de renta hasta 2,84 veces el IPREM, lo que permitirá ampliar la cobertura. La dotación presupuestaria prevista para este curso alcanza los 16 millones de euros, de los cuales 11 millones se destinarán a ayudas dinerarias y 5 millones a la entrega directa de libros. Se estima que se recibirán hasta 120.000 solicitudes en la Comunidad.

Atendiendo al curso escolar, los más caros hasta ahora son 1º y 2º de Primaria o 3º de la ESO. En Infantil incluso hay colegios en los que no se requiere ningún libro. Sea como fuere, una factura estándar para un colegio público ronda este año -con descuentos aplicados- algo más de 200 euros por cinco libros de Primaria y algo más de 100 por tres en Infantil.

El resto del gasto de la vuelta al cole corresponde al material escolar básico, que incluye artículos como mochila, con un precio medio de 30 euros; chándal y calzado deportivo, que ronda los 60 años y la papelería, que cuesta de media 50 euros, aunque varía considerablemente de unos centros a otros.

A la lista, aunque fuera del plano meramente educativo, hay que sumar en algunos casos el gasto en comedor escolar y en actividades extraescolares.

BONO INFANTIL

Precisamente con el objetivo de aliviar el gasto en extraescolares, la Junta de Castilla y León lanzaba este mismo año el denominado ‘Bono Infantil’. Esta ayuda de 200 euros por cada menor entre 4 y 12 años busca apoyar a las familias para costear actividades extraescolares, ya sean educativas, culturales, deportivas o formativas. Educación prevé que esta iniciativa beneficiará a unas 80.000 familias en la comunidad.

Para acceder a esta ayuda, ambos progenitores deben estar trabajando y los ingresos conjuntos no deben superar los 55.000 euros anuales (la mitad en familias monoparentales). La convocatoria para solicitar el bono se abría el 21 de julio y estará vigente hasta el 15 de septiembre. Cuenta con un presupuesto inicial de 16 millones de euros, que podría ampliarse según la demanda.