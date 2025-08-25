Pasión futbolera hasta en la luna de miel: Dos burgalesas cambian el típico viaje nupcial por la Eurocopa femenina

Nerea y Marta, que han jugado al fútbol durante años, en un momento de su viaje a la Eurocopa.ECB

Si algo une a Nerea y Marta es su pasión por los viajes y por el fútbol. Especialmente por este segundo. Tanto que el ‘deporte rey’ fue el ‘leitmotiv’ de la luna de miel de estas dos burgalesas recién casadas. «La boda en principio la queríamos hacer en mayo, pero celebrándolo en Burgos, no nos atrevimos y decidimos acercar la fecha más en verano. A la Eurocopa femenina queríamos ir igualmente y confiábamos en que el equipo llegaría a semifinales, así que finalmente decidimos encajar la fecha de la boda con la Eurocopa», apunta Marta.

Este no es el primer viaje que las burgalesas hacen para ver un partido de fútbol, especialmente de fútbol femenino. Ambas son grandes apasionadas de este deporte y de la Selección absoluta femenina. «Siempre que podemos nos escapamos a ver algún partido o aprovechamos algún viaje para verlas jugar si coincide que están por la zona», añade.

Residentes en Aranda de Duero, estas burgalesas empezaron a jugar al fútbol desde bien pequeñas. Nerea empezó en el equipo de colegio y con 14 años probó suerte en el Nuestra Señora de Belén (actual Burgos CF femenino).

«En los años que estuve allí, fui convocada con la selección de Castilla y L eón sub 17 y jugué un campeonato de selecciones en Granada. También hice la pretemporada con el primer equipo, que por aquel año jugaba en la máxima categoría del fútbol femenino español, y fui convocada dos veces. Debuté en Primera contra el Levante y tuve la suerte de marcar un gol en mi debut».

A los 17 años una lesión de menisco frenó la carrera deportiva de esta burgalesa. «La recuperación fue complicada, y decidió cambiar de equipo: al Nuevo Burgos, que después pasó a ser el Capiscol». Mientras tanto, Nerea seguía jugando los domingos a fútbol sala en el torneo de la Amistad y un par de años en el Interpeñas. «Por motivos laborales y la dificultad de compaginar los entrenamientos con los viajes desde Aranda, me fui a la Arandina CF hasta que en el año del covid colgué las botas».

La vida de Marta también ha estado siempre ligada al fútbol. Su hermano fue quien le inculcó el amor por este deporte. «Comencé con los niños en deporte escolar jugando a fútbol sala. En la ESO logramos sacar un equipo femenino y competir. Cuando acabé el colegio, decidí seguir jugando y ya en la Universidad jugué en el equipo de fútbol sala de la UBU», explica y recuerda que, al mismo tiempo, se apuntó «a otros dos equipos más de fútbol sala de liguillas de Burgos».

Ese mismo año probó con el fútbol hierba. «Jugamos en categoría regional y en un año logramos acceder a nivel nacional. Fue toda una experiencia. En todos esos años, me llevé grandes amistades y viví el fútbol de otra manera más intensa», asevera. Al igual que su pareja, Marta fichó por la Arandina CF, pero tras tres temporadas «una lesión en el cruzado» le hizo colgar las botas.

Ahora la pasión por el fútbol la viven de otra manera y disfrutar de la Eurocopa femenina «ha sido una experiencia única» y «un viaje de bodas muy especial», señalan.

«El ambiente de toda la competición fue genial. Da gusto ver cómo el fútbol femenino empieza a mover público y lo bien preparado que lo tenían todo. La organización por parte de Suiza nos pareció perfecta», señala Nerea.

La primera parada de este viaje futbolero por el país helvético fue la semifinal que enfrentó a España contra Alemania el 23 de julio en Zúrich. «Fue un gran partido. Es verdad que los aficionados españoles estábamos en inferioridad numérica, pero desde el principio nos hicimos notar. Disfrutamos mucho del partido, pero también sufrimos hasta el final. Menos mal que ese día nos sonrió la suerte y pudimos celebrar por todo lo alto el ‘golazo’ de Aitana en la prórroga. Fue una sensación indescriptible entre locura, felicidad y emoción».

Y llegó el día de la final. El 27 de julio en Basilea, las españolas se vieron las caras con la selección inglesa. «El ambiente durante todo el día fue muy bonito. No fue hasta que comenzó el partido que nos dimos cuenta de lo que íbamos a vivir como grandes amantes del fútbol que somos. Ahí ya es cuando empezaron los nervios. El partido fue muy bueno. España dominó la mayor parte del tiempo y la verdad que fue una pena perdonar tantas ocasiones y llegar a los penaltis, que son una lotería. La suerte no estuvo de nuestro lado, pero si algo tenemos claro como aficionadas y como jugadoras que hemos sido es que de las derrotas también se aprende».

Durante el viaje, las burgalesas tuvieron la oportunidad de «cruzar unas palabras» con jugadoras como Vero Boquete; Marta Corredera o Virginia Torrecilla. «Nos hubiera encantado que nuestra historia hubiera llegado a las jugadoras de la selección», especialmente a sus favoritas: «Aitana, una jugadora que marca la diferencia y a la que es casi imposible verla perder un balón; Alexia, un pilar para el equipo, con pase y visión de juego; Cata Coll, la mejor portera que podíamos tener, buena con los pies y muy buenos reflejos, y Mariona, una máquina de crear juego, imprescindible para el equipo», señalan.

A quienes sí llegó la historia de estas dos burgalesas fue a algunos medios de comunicación y es que fueron entrevistadas en el programa La hora de la 1 de TVE. «Fue una experiencia más de este viaje único», aseguran.

Cada vez más proyección

Como niñas y después mujeres que han sentido pasión por el fútbol desde bien pequeñas y que han jugado durante años, las burgalesas aseguran estar «muy felices» de «ver cómo han cambiado las cosas». Y es que «hace diez años era impensable ver un partido de fútbol femenino por la televisión. Qué decir de hace 20 ó 25 años. Tan solo que una niña jugase al fútbol era algo tan atípico, éramos muy pocas y muy criticadas».

Por suerte «esto ha cambiado, y mucho». Ahora, «se pueden ver partidos de fútbol femenino por la tele y siempre se retransmiten los partidos de la selección femenina. Además, los estadios cada vez se llenan más. Solo hace falta un buen empujón, que apueste de verdad por el fútbol femenino y seguir dándolo visibilidad».

A las niñas que hoy quieren empezar a jugar, Marta y Nerea les dirían que «no tengan miedo de luchar por ser futbolistas si así lo desean. Hay mucho esfuerzo y trabajo detrás, pero al igual que para conseguir cualquier otro objetivo. Que se atrevan, que no duden y, por supuesto, que no se dejen mal influenciar por quienes no confían en ellas. Ahora sí tienen unos grandes referentes que seguir».

La pareja ya tiene la mente puesta en próximos partidos. Su sueño: vivir el Mundial femenino de 2027. «Es un poco complicado porque se celebrará en Brasil, pero todo está por ver».