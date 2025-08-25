Un nuevo plan de empleo local permitirá contratar a una veintena de burgaleses durante 9 meses

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Un nuevo plan de empleo local permitirá la contratación de veinte personas desempleadas en Burgos. Así lo avanzó la concejal responsable de Personal, Yolanda Barriuso, quien afirmó que la Junta de Castilla y León ya ha dado luz vede a este plan dotado con 226.100 euros.

«Se trata de contratos temporales de nueve meses de duración que tendrá que efectuarse entre el 15 de septiembre y el 30 de junio», apuntó la edil, quien señaló que «por el momento no están decididos los puestos a cubrir con este plan de empleo».

Además, Barriuso avanzó que se prevé la incorporación de diez personas más y en 2026, otras ocho. «Se trata de un ingeniero técnico de Obras Públicas, dos oficiales de jardinería, un técnico medio de Cultura, un técnico de Gestión Económico Financiera, dos auxiliares para Cultura y Turismo y un auxiliar para el Plan de Igualdad».

Por otra parte, la concejal anunció que «ya ha sido adjudicado el contrato de consultoría para el estudio, documentación y valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento que permitirá rediseñar la reestructura organizativa de la Administración local».

Barriuso asegura que la firma de este contrato es «un hito» porque «nunca se ha hecho en el Ayuntamiento una valoración de puestos de trabajo integral» que permita determinar «las funciones y tareas de cada puesto, los objetivos y las remuneraciones desde una visión global».

Permitirá tener «un conocimiento real de la situación del Ayuntamiento y determinar la dirección que queremos tomar porque Burgos ha cambiado en los últimos años mucho, sin ir más lejos, pasando a ser una gran ciudad» lo que «suponen más competencias para la Administración local». El proceso deberá estar ejecutado en un año.

Procesos selectivos

En otro orden de cosas, Barriuso recordó que el Ayuntamiento de Burgos tiene abiertos 17 procesos de ofertas de empleo público que afectan a 74 plazas por cubrir.

«Ya se han finalizado seis procesos que afectan a 47 plazas, es decir, el 63% de los puestos», mientras están en trámite otros once procesos que afectan a 27 plazas. En cuanto al personal laboral, «hay un total de ocho procesos» que afectan a 61 plazas y se ha ejecutado ya «el 50% de ellos».

En este ámbito, Barriuso avanzó que se van a incorporar «de forma inmediata» cuatro Técnicos de la Administración General (TAG). «Uno de ellos irá a Participación; otro a Tributos, otro a la Gerencia de Servicios Sociales y el último al área de Personal».

Además, se prevé cubrir a través de bolsa de empleo el puesto de técnico de Movilidad y otro en Licencias. La edil popular destacó, además, que «se continúa con los procesos de provisión de carácter definitivo que se realiza a través del sistema de libre designación». En este sentido, se va a nombrar al director de Calidad y Modernización el 1 de septiembre y «se ha reiniciado también el proceso del gerente de Movilidad».

En el ámbito de reconocimientos, «se ha aprobado otorgar el título de Buen Vecino de Burgos a la Asociación del Folclore Caput Castellae y a la Asociación Recreativa Peña El Monín».