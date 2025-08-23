Los trabajadores del Ayuntamiento de Aranda dicen “basta” y reclaman respeto ante el aumento de agresiones

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Insultos, gritos, faltas de respeto... Los trabajadores del Ayuntamiento de Aranda de Duero dicen ‘basta’ y piden “respeto”. “Somos pocos trabajadores, nos faltan medios y los trámites son los que imponen las leyes, no nosotros. Pedimos empatía y respeto”, apremia el sindicato CCOO.

Según explican, desde la pandemia se ha observado un aumento de agresividad. El último caso se vivió el jueves en el edificio central del Ayuntamiento, cuando un hombre entró vociferando. “Es el pan de cada día”, lamenta uno de los trabajadores.

Tal es así que llevan meses solicitando seguridad, como tienen otros edificios públicos de Aranda como Hacienda, Seguridad Social o la Junta de Castilla y León. “Se ha solicitado tanto en oficinas generales como en los centros Ceas”, insisten.

Preocupan, sobre todo, departamentos sensibles como el empadronamiento, donde las “colas son terribles”. “La gente viene a hacer trámites, pero también a quejarse por todo: por la limpieza, por Sonorama, por las peñas... Vienen a desfogarse”.

“Tenemos oficinas llenas de mesas, pero no tenemos empleados”

En plena guerra entre el equipo de gobierno de Antonio Linaje y la oposición por la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), los trabajadores del Ayuntamiento de Aranda insisten en la importancia de llegar a un acuerdo. “Tenemos oficinas llenas de mesas, pero no tenemos empleados. Trabajamos en una administración del siglo XX y estamos en el siglo XXI, y la administración electrónica es buena, pero es complicada y hay mucho estrés”, advierte el sindicato, preocupado por el cada vez más elevado número de bajas médicas.

Tras formar parte de un importante número de mesas de negociación, CCOO lo tiene claro: “no es la mejor RPT”, pero es un paso “importante”, “y obligado”, para dar un servicio de calidad al ciudadano y para resolver asignaturas pendientes, como una actualización de salarios. “Mucha gente se va por la remuneración”.

“Si no llega una solución, esto un día revienta”

Pese a la evidente crispación entre el equipo de gobierno de Sentir Aranda y los partidos PSOE, PP y Vox, el sindicato confía en la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo. “Somos conscientes del debate, pero luego, entrados en detalle, no hay tantas diferencias entre unos partidos y otros. CCOO tenemos mucha esperanza porque todos sabemos lo importante que es, no solo a la hora de equiparar salarios con otras administraciones, también para ampliar una plantilla que, desde luego, no se ajusta al servicio que necesita una ciudad de 34.000 habitantes”, urgen, con la mirada puesta en la carga laboral que afrontan departamentos clave como Bomberos, la Policía Local, donde, al ser la comisaría que menos paga de Castilla y León, sufre una constante fuga de agentes, o la limitada brigada de servicios. “No se puede tener a dos personas para reponer baldosas o a un solo pintor... el departamento de aguas estaba tiritando hasta hace nada. La RPT se ha quedado obsoleta y muchas plazas no están cubiertas. Si no llega una solución, esto un día revienta”.

Aranda no es una ciudad cualquiera. “Tenemos un programa de actividades que no se ve en muchos sitios: está Sonorama, con todo el esfuerzo extra que supone, pero hay una multitud de eventos culturales, deportivos, peñísticos... Aranda no para y los trabajadores municipales no damos abasto”.

Llamamiento al sosiego político

Preocupados por el maltrato que, muchas veces, sufren por el hastío de los ciudadanos, el sindicato hace un llamamiento al sosiego a los partidos políticos. “Está muy bien que debatan y opinen en tertulias, pero luego calientan a la gente y los que damos la cara todos los días, en primera línea, somos nosotros, los trabajadores municipales”.

Según explican, la pérdida de capital humano es constante en las diferentes categorías: técnicos, personal administrativo, atraídos por mejores condiciones sociales y económicas de otros municipios y regiones. “Nuestros empleados no pueden aguantar esta falta de personal, que se suple con horas extraordinarias”, rechazan.

Pese a la falta de medios, el sindicato defiende la labor de unos empleados públicos que trabajan con profesionalidad, compromiso y responsabilidad “para ofrecer a los ciudadanos los servicios que necesitan, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad”. “El respeto a la labor de los empleados públicos es un principio básico de cualquier sociedad democrática, y cualquier intento de desacreditar su trabajo con comentarios malintencionados o falsos debe ser rechazado enérgicamente”.