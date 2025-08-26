Burgos creará un catálogo de locales comerciales convertidos en vivienda

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La construcción de obra nueva está desatada. Todas las estadísticas relacionadas lo evidencian y lo pueden confirmar también los técnicos del área de Licencias del Ayuntamiento de Burgos, sección que daba cuenta hoy mismo de la concesión de permisos para la edificación de 105 viviendas. Al respecto, el concejal responsable de este ámbito, Juan Manuel Manso, destacaba lo "acelerado" del ritmo que muestra en la actualidad el sector. Lo indicaba con optimismo, pero también con cierta cautela, al esperar "que las perspectivas sigan siendo buenas y que no pase lo que vivimos en otros tiempos", en referencia al pinchazo de la burbuja inmobiliaria que ocasionó la crisis económica de 2008.

En la misma comisión se notificaba también la aprobación de licencias para la conversión de locales comerciales en viviendas, un fenómeno, según Manso, en auge en la capital burgalesa. Tanto es así que el concejal desveló que el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de un catálogo de estos espacios ya residenciales. "Nuestra intención es que, si no hay ningún inconveniente legal, incluso sea público, que se sepa dónde están", explicaba el edil.

El documento en ciernes será crucial para el municipio, más allá de las reiteradas peticiones de la oposición de contar con él, pues permitirá verificar de manera ágil que los sectores donde se conceden estas licencias no están ya "saturados". En la actualidad, solo uno, ubicado en el barrio de Gamonal, se encuentra en esta situación.