Este pequeño pueblo de Burgos recreará a gran escala y con cartón su antiguo puente medieval

En el corazón del Parque Natural de La Yecla y los Sabinares del Arlanza, el Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León (+FIMUC) se prepara para una de las acciones más significativas de su 7ª edición: la construcción de un puente monumental en cartón reciclado inspirado en el antiguo puente medieval de Covarrubias, hoy transformado drásticamente por la llegada de la modernidad y el tránsito rodado de vehículos.

Esta acción, que tendrá lugar a lo largo de dos semanas de trabajo colaborativo, estará dirigida por el artista francés Olivier Grossetête y contará con la participación directa de habitantes del municipio, niñas y niños, asociaciones, voluntariado y artistas del entorno del festival.

‘Tendiendo puentes al medio rural’ es el título de este proyecto que convierte el arte en acción colectiva y la arquitectura efímera en herramienta para pensar el territorio. El puente se levantará sin maquinaria, sin estructuras metálicas, sin andamios, únicamente con cajas de cartón recicladas, cinta de embalar y muchas manos trabajando juntas.

Al final, una gran estructura de más de treinta metros de longitud cruzará de manera simbólica el cauce del Arlanza, en paralelo al lugar donde durante siglos existió el antiguo puente, cuyo rastro arquitectónico y sentimental aún perdura en la memoria local.

El proyecto recupera así una pieza clave del paisaje y del imaginario colectivo de Covarrubias. Según documentación histórica, el puente original fue derruido a finales del siglo XIX para facilitar el tránsito de la nueva carretera, lo que llevó a la demolición de su torre almenada y a la reformulación de su curvatura medieval.

Fotografías al colodión del siglo XIX, como la conservada por la familia Renes y publicada en un detallado artículo de Luis Alonso Tejada en la revista local Ecos de la Villa, muestran un perfil inconfundible: cinco ojos de medio punto, calzada de piedra y una torre defensiva en su extremo, que servía como fielato -lugar de cobro para las mercancías que lo cruzaban-, acceso amurallado y también como cárcel municipal.

Recreación digital del puente.ECB

La acción impulsada por +FIMUC no busca reconstruir esa imagen con exactitud arqueológica, sino resignificarla. El puente efímero, hecho con materiales reciclados y ensamblado de forma colaborativa por los vecinos, quiere ser un lugar de paso simbólico entre generaciones, territorios y tiempos. Un ejercicio de memoria que mira al pasado desde el presente para proyectar nuevas formas de habitar y construir en comunidad.

El proyecto nace con una fuerte vocación pedagógica, comunitaria y simbólica. Las cajas utilizadas provienen de la colaboración con empresas y comercios locales, así como del tejido vecinal. Al finalizar el festival, el puente será desmontado, y sus materiales tendrán una nueva vida, reciclados o reaprovechados para otros usos.

El propio Olivier Grossetête, creador de esta metodología que ha recorrido más de una veintena de países, defiende la construcción de grandes estructuras con materiales sencillos como una forma de liberar imaginarios colectivos. Su trabajo ha sido parte de capitalidades europeas como Marsella 2013 o Matera 2019, y en esta ocasión se ancla por primera vez en un entorno rural como Covarrubias.

En torno a su construcción se desarrollarán actividades paralelas, convirtiéndose en escenario y lugar de celebración. Un espacio temporal, pero con vocación de dejar huella emocional y social en Covarrubias.

Así, durante los talleres abiertos a la participación ciudadana que tendrán lugar del 28 de agosto al 3 de septiembre en el CRV de Covarrubias de 10 a 13.30 horas y de 16:30 a 20 horas, se trabajará también sobre la historia de Covarrubias y las figuras femeninas que marcaron su devenir.

Esta acción colectiva es también un acto de afirmación: Una apuesta por la dignidad rural y la identidad compartida. En un tiempo en el que muchos pueblos luchan por no ser olvidados, levantar un puente entre diferentes vecinos, generaciones y orillas es un acto simbólico de afirmación de que seguimos aquí, habitando con sentido e intención de permanencia.

Uno de los trabajos colaborativos del artista francés.ECB

La representación del puente no solo reconstruye un símbolo histórico, sino que proyecta un mensaje claro: el mundo rural no consiente que se borre la memoria ni que el abandono cierre los caminos. ‘Tender puentes’, en este contexto, es afirmar que la cultura en los pueblos no es un eco del pasado, sino una fuerza viva que mira al futuro desde el arraigo y la colaboración de todo un pueblo.

Como apunta Cristina Izquierdo, directora de +FIMUC, «la construcción del puente es una forma de devolver a Covarrubias un fragmento de su paisaje perdido de su referencia histórica icónica, pero también un modo de imaginar nuevos caminos compartidos. Es un gesto afectivo y simbólico de resistencia y dignidad rural y una apuesta por la cultura hecha con y para las personas. Esto es una llamada a la colectividad, a la construcción comunitaria de nuestra propia identidad, un símbolo de resistencia desde lo que somos y lo que fuimos para repensar nuevas conexiones y opciones para el futuro nuestro medio rural».