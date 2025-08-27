El PSOE acusa al PP de "aplazar decisiones" por percibir la gestión del personal municipal como "una amenaza"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal socialista José María Romo acusaba al equipo de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos de "aplazar decisiones" sobre la gestión del personal municipal, por, en su opinión, percibirla como "una amenaza, en lugar de como una oportunidad".

El concejal lamentaba al respecto que, tras más de dos años al frente, la responsable del área, Yolanda Barriuso, siga "mirando al retrovisor y echando la culpa al pasado" en lugar de afrontar los retos actuales.

Al hilo, Romo cuestionaba la evaluación de puestos de trabajo a concurso por un importe de 145.000 euros, con un pliego "elaborado en solitario, sin participación de los representantes de los trabajadores ni de la oposición". Consideraba que se trata de una herramienta "insuficiente" que, tal y como está planteada, no solventará los problemas que padece el Ayuntamiento.

En concreto, afeaba que el documento que determina el trabajo de la empresa adjudicataria de tal labor no incluye "ni un solo párrafo destinado a abordar la gestión por procesos", fundamento en el que las organizaciones modernas se apoyan para garantizar una buena coordinación interna, uno de los puntos débiles de la administración local, a tenor, indicó, de las quejas de los responsables de las distintas áreas. Aseguró, no obstante, que se está a tiempo de recapacitar y valorar las propuestas que incorporen esta metodología. "Capacidad para hacerlo tienen, aunque dudo que exista interés", apuntó.

El socialista señaló que "centrarse únicamente en las funciones y tareas" se queda muy corto y también sugirió que Barriuso podría estar utilizando esta herramienta para "marear la perdiz" y "postergar" medidas urgentes. En este sentido, se detuvo en la paralización de la carrera profesional, cuyo desarrollo la responsable de Personal ligaba a la culminación de la citada evaluación de puestos de trabajo.

Romo afirmaba que esta vinculación, que se ha hecho "bien por un desconocimiento técnico que es posible o por una clara manipulación", tiene el objetivo de "quitarse de encima de la mesa" el tema de la carrera profesional durante todo un año, que es lo que se prolongará el trámite.

El concejal aseguraba que la gestión del capital humano en el Ayuntamiento de Burgos podría hacerse de un modo bien distinto, "que lleve al máximo el prestigio de los empleados municipales y la confianza de los ciudadanos en sus funcionarios". Quiso además trasladar otro mensaje "esperanzador" a los burgaleses, en defensa precisamente del personal municipal: "Es un excelente colectivo profesional, pero está fatalmente dirigido por el Partido Popular".